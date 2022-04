Antofagasta x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Sul-Americana 2022

O Atlétigo-GO visita o Antofagasta nesta quarta-feira (27), no Estádio Regional Bicentenario, a partir das 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Antofagasta x Atlético-GO DATA Quarta-feira, 27 de abril de 2022 LOCAL Estádio Regional Bicentenario - Antofagasta, CHI HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Conmebol TV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira (27), no Estádio Regional Bicentenario.

MAIS INFORMAÇÕES

Líder do Grupo F, com seis pontos, o Atlético-GO entra em campo buscando manter o aproveitamento de 100% na Sul-Americana. Na primeira rodada, goleou a LDU por 4 a 0, e na sequência venceu o Defensa y Justicia por 1 a 0.

Do outro lado, o Antofagasta, lanterna do grupo, busca a primeira vitória no torneio. Até agora, foi derrotado pelo Defensa y Justicia por 3 a 1, e pela LDU por 4 a 0.

A campanha do Atlético-GO na Sul-Americana 2022

Atlético-GO 4 x 0 LDU - 5 de abril de 2022

Defensa y Justicia 0 x 1 Atlético-GO - 12 de abril de 2022

Antofagasta x Atlético-GO - 27 de abril de 2022, às 21h30 (de Brasília)

Atlético-GO x Defensa y Justicia - 4 de maio de 2022, às 19h15 (de Brasília)

Atlético-GO x Antofagasta - 17 de maio de 2022, às 21h30 (de Brasília)

LDU x Atlético-GO - 24 de maio de 2022, às 21h30 (de Brasília)

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 1 x 1 Cuiabá Copa do Brasil 22 de abril de 2022 Atlético-GO 1 x 1 Botafogo Brasileirão 24 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cuiabá x Atlético-GO Brasileirão 30 de abril de 2022 19h (de Brasília) Atlético-GO x Defensa y Justicia Copa Sul-Americana 4 de maio de 2022 19h15 (de Brasília)

ANTOFAGASTA

JOGO CAMPEONATO DATA Provincial Curicó 2 x 0 Antofagasta Campeonato Chileno 17 de abril de 2022 Antofagasta 0 x 0 Huachipato Campeonato Chileno 23 de abril de 2022

Próximas partidas