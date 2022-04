Antofagasta x Atlético-GO: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Sul-Americana 2022

Líder isolado do Grupo F, com seis pontos, e com 100% de aproveitamento, o Atlético-GO enfrenta o Antofagasta, lanterna, nesta quarta-feira (27), no Estádio Regional Bicentenario, às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Chile, o Atlético-GO entrará me campo com algumas mudanças na equipe titular, buscando minimizar o desgaste físico com a sequência de jogos.

"A gente tem trabalhado, o conteúdo é passado para todos em igualdade justamente para esse momento. Seria injusto eu cobrar um atleta se eu não desse a mesma informação. Isso também nos dá o direito de cobrar para a gente ter uma resposta melhor para que a gente consiga manter nosso padrão. O sarrafo sobe mais nas competições que estamos disputando, então temos que ter essa variação, esse rodízio, por isso temos a confiança em todos eles", disse o técnico Louzer.

Já o Antofagasta, que ainda não venceu na Sul-Americana, busca reencontrar o caminho da vitória após oito jogos.

Flores e López vão comandar o ataque em busca dos três primeiros pontos.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Antofagasta: Gonzáles: Nieto, Ahumada, Robles e Cornejo; Arancibia, Bravo, Collao e Uribe; Flores e López.

Possível escalação do Atlético-GO: Ronaldo; Hayner, Wanderson, Ramon Menezes e Arthur Henrique; Edson Fernando (Rickson), Gabriel Baralhas e Jorginho; Shaylon, Churín e Wellington Rato (Airton).

DESFALQUES

ATLÉTICO-GO:

Edson : lesionado

Lucas Lima e Luiz Fernando: não estão inscritos

ANTOFAGASTA:

sem desfalques

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Antofagasta e Atlético-GO será transmitido ao vivo pela Conmebol TV, na TV fechada, nesta quarta-feira (27).