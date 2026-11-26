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Anthony Gordon segue justificando o alto valor pago pelo Barcelona após uma noite histórica na Champions League em que superou um recorde de Cristiano Ronaldo que durava anos. O jogador da Inglaterra foi o destaque de uma atuação dominante do time catalão no Azerbaijão e mostrou por que o clube agiu com tanta determinação para contratá-lo no verão passado.

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Gordon comanda vitória dominante do Barcelona em Baku

Gordon foi eleito o melhor em campo na noite de quarta-feira, quando o Barcelona venceu o Sabah por 4 a 1 na Champions League , no Estádio Olímpico de Baku. O ponta inglês marcou duas vezes no Azerbaijão e liderou mais uma vitória convincente do time catalão na competição europeia.

Os dois gols deram sequência a uma campanha de estreia impressionante na Espanha, após sua transferência por 69 milhões de libras em maio. Contratado sob desconfiança inicial, Gordon agora soma cinco gols e cinco assistências em todas as competições e rapidamente se firmou como uma das contratações de destaque do verão.

Gordon supera marcas de Ronaldo e Benzema na Champions League

Ao marcar duas vezes contra o Sabah, Gordon se tornou o primeiro jogador da história da Champions League a fazer seis gols fora de casa em um único país no mesmo ano. A marca supera o recorde anterior de cinco gols, dividido pelos ex-jogadores do Real Madrid Cristiano Ronaldo, que o alcançou na Turquia em 2013, e Karim Benzema, que o igualou na Inglaterra em 2022.

Os dois gols também deram a Gordon o recorde histórico da Champions League de mais gols fora de casa marcados por um jogador inglês em um único país. Os gols desta partida no Azerbaijão se somaram aos quatro que ele marcou no país pelo Newcastle contra o Qarabag na edição passada da competição.

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Mentalidade ofensiva alimenta a boa fase em Baku

A precisão de Gordon nas finalizações em Baku reforçou a filosofia ofensiva que impulsiona a campanha europeia do Barcelona. Segundo o atacante, os visitantes se recusaram a diminuir o ritmo mesmo depois de assumir o controle da partida. Após o apito final, ele disse: "Mesmo quando estávamos vencendo por 3 a 0, não paramos de atacar. Continuamos tentando marcar. Esse é o nosso estilo, e acho isso muito importante."

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Apesar de sair de campo com o prêmio de melhor jogador da partida e dois recordes históricos, o ex-atacante do Newcastle admitiu ter ficado um pouco frustrado por não marcar o terceiro gol. Ele acrescentou: " Baku deve ser um lugar muito especial para mim ... Eu deveria ter feito outro hat-trick hoje, mas desperdicei aquela chance com o pé esquerdo."

Viagem para enfrentar o Deportivo e duelo com o Manchester City pela frente

O Barcelona agora volta suas atenções para a visita ao Deportivo neste fim de semana, quando Gordon tentará ampliar seus números na temporada. Manter o ritmo no ataque será fundamental para o time catalão dar continuidade à boa fase.

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A Champions League volta à agenda em 8 de dezembro, quando o Barcelona recebe o Manchester City no Camp Nou. Em fase de recordes na competição continental, Gordon terá mais um grande teste pela frente.