Anthony Gordon é oficialmente jogador do FC Barcelona e já faz algo notável na sua apresentação

Anthony Gordon é oficialmente jogador do FC Barcelona. O atacante chega do Newcastle United por mais de 80 milhões de euros e é a primeira contratação de Hansi Flick neste verão.

A transferência já estava no ar há algum tempo, mas agora foi oficialmente confirmada pelo clube catalão. Gordon assinou um contrato de cinco temporadas com o Barcelona.

Na noite de sexta-feira, seguiu-se imediatamente a apresentação do jogador. Muitos jornalistas ficaram surpresos: Gordon foi capaz de responder a algumas perguntas em espanhol fluente. “Acredite ou não, mas aprendi espanhol porque sempre soube que iria jogar pelo Barça”, explica ele.

Antes da temporada passada, Gordon já havia revelado que estava aprendendo espanhol, embora na época ainda não houvesse qualquer indício de uma transferência. De qualquer forma, a apresentação do jogador na sexta-feira foi impressionante.

“Estou pronto para este desafio. Conheço a história deste clube e os grandes jogadores que vestiram esta camisa”, acrescenta Gordon. “Estou orgulhoso de estar aqui. É um sonho que se torna realidade fazer parte do melhor time do mundo.”

Embora Gordon não tenha tido dúvidas nem por um momento sobre sua transferência para o Barça, ele afirma já ter tido uma conversa muito positiva com o técnico Hansi Flick. “Depois disso, fiquei ainda mais entusiasmado. Flick me parece um técnico incrível. Espero que possamos conquistar muito juntos.”

Ele também menciona Frenkie de Jong, com quem se deparou na última temporada na Liga dos Campeões. Gordon só tem elogios para o jogador que já disputou 64 partidas pela seleção holandesa. “Quando jogamos contra o Barcelona, pressionamos alto e, na verdade, fizemos tudo certo, mas Pedri e Frenkie estragaram tudo.”