Anthony Elanga: o mágico ponta do Man United que quer seguir os passos de Greenwood

O jovem viralizou após um quase golaço de bicicleta contra o Chelsea e pode ser a próxima revelação a aparecer no time principal dos Red Devils

Para jovens jogadores que querem subir para os profissionais, um momento de brilho pode assegurar que você seja notado.

Seja com um passe que ninguém imaginava que daria certo, um drible cheio de habilidade ou uma finalização audaciosa, sempre há uma chance de um momento ser registrado e chamar a atenção, transformando isso em uma grande oportunidade.

Para Mason Greenwood, este momento veio em dezembro de 2018.

Aos 17 anos, Greenwood anotou um hat-trick contra o , pentacampeão da Inglesa de Juniores, para eliminar os Blues da competição em uma vitória por 4 a 3.

Na noite anterior a demissão de José Mourinho do , Greenwood mostrou que estava pronto para dar um passo à frente em sua carreira. Três meses depois, ele estava em campo na histórica vitória de virada do time de Ole Gunnar Solskjaer contra o , na Liga dos Campeões.

Greenwood, como Rashford anteriormente, se tornou um exemplo de um jogador que brilhou nas categorias de base do United e espera-se que a próxima estrela a seguir este caminho o faça em breve.

Um dos candidatos é Anthony Elanga, que sabia da oportunidade que teria de brilhar pelo United na semifinal da Copa de Juniores no clássico contra o Chelsea, no fim do último mês de outubro.

"Estou ansioso para mostrar para todos do que eu sou capaz", disse ele antes do pontapé inicial daquele jogo, que foi transmitido para toda a .

E embora não tenha conseguido inspirar o United a vencer os Blues, como fez Greenwood no passado, Elanga não desperdiçou a oportunidade quando pôde mostrar sua habilidade.

O jogador de 18 anos viralizou nas redes sociais depois de receber um bom passe de Shola Shoretire dentro da área, tirar o zagueiro do lance e deu uma bicicleta que explodiu no travessão durante a derrota de 2 a 1 de seu time.

Em poucos minutos, o sueco já era um dos tópicos mais comentados no Twitter na Inglaterra e o United espera que esta seja a primeira de muitas vezes que Elanga possa causar tamanho impacto na torcida, já que está muito perto de uma convocação para o time principal.

Nomeado o melhor jovem jogador do último ano no United, Elanga foi selecionado por Solskjaer para o amistoso de pré-temporada do clube contra o e está muito bem na temporada 2020/21.

Ele tem três gols e três assistências em oito jogos pelo time sub-23 do Manchester United até aqui e sabe que há uma rota para o time principal à sua frente, trilhada anteriormente por Rashford e Greenwood.

"Nos treinos eu sempre trabalho duro e a forma como eu treino é a mesma forma como eu jogo", disse Elanga à Goal. "Você pode ver isso nos resultados e eu estou muito feliz neste momento, eu me divirto jogando futebol".

"Você olha para caras como Mason e Rashy, há uma trilha aí. Isso só te mostra que se você estiver disposto a trabalhar e dar tudo de si todos os dia nos treinos, há uma trilha para ser seguida".

"Obviamente nós temos em Ole um treinador que confia em jovens, então o caminho existe e eu preciso apenas continuar a trabalhar duro".

Embora o controle de bola e habilidade foram o que chamaram a atenção dos torcedores na semifinal da Copa de Juniores, é o ritmo elétrico de Elanga que coloca ele em destaque.

É um dom que ele herda de seu pai, Joseph, que atuou profissionalmente durante 13 anos, em clubes da Grécia, e na , com mais destaque quando ele atuou por seis temporadas no Malmo.

"Eu me lembro de assisti-lo. Ele era um lateral esquerdo. Era rápido - mas claro que eu sou mais rápido!", brinca Elanga sobre as qualidades de seu pai, que vestiu a camisa da seleção de em 17 vezes.

"Ele era duro - e ainda é. Depois dos jogos ele me diz o que eu fiz de bom e o que eu poderia melhorar, o que é bom".