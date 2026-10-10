Nem todo treinador da Eredivisie gosta do período de jogos de seleções, mas, para Anthony Correia, a pausa não caiu mal. O treinador teve um início de temporada ruim com o FC Utrecht, o que o obrigou a fazer um trabalho de recuperação nas últimas semanas.

Além de treinar pesado, ele fez isso por meio de uma forma especial de fortalecimento de grupo: um exercício militar extremamente pesado. “Posso te dizer que foi muito pesado. Fora do normal”, contou Correia ao De Telegraaf.

“Em determinado momento, você simplesmente fica cansado. Aí a exigência física fica tão grande que você passa a ser testado mentalmente. Sim, foi realmente intenso. Se eu soubesse de antemão o que iríamos fazer, talvez até tivesse dito: isso é para os jogadores, não para a comissão técnica”, afirmou Correia, que, junto com sua comissão, também participou da prova militar de resistência.

“Em determinado momento, todo mundo também ficou em silêncio”, descreveu Correia sobre o ambiente no grupo. “Ninguém mais falava, todo mundo estava sobrevivendo. E você precisa sobreviver junto, porque, se um elo desiste, você tem que fazer outra tarefa. E isso você não quer, porque o desgaste físico já é tão grande que você não quer ainda mais.”

Justamente o aspecto mental era importante, porque a confiança no Utrecht havia chegado ao fundo do poço após o falso início na Eredivisie. “A ideia de antemão era trabalhar o desempenho sob pressão, o fortalecimento do grupo, a aproximação entre nós e a resistência mental. Isso tudo foi cumprido”, disse Correia.

Próximas partidas UTR Eredivisie 06:15 WII

O próprio treinador também precisou ir ao limite. “Em determinado momento, começaram a me empurrar. Na frente ia o cara que determinava o ritmo. Ele era deles. Você não podia ficar para trás. Então os que estavam atrás também tinham que acompanhar. Então, em certo momento, eu também fui literalmente empurrado para continuar junto.”

Ainda assim, Correia não se arrepende de sua escolha. “Veja, atividades como padel ou paintball também são legais e também deixam o grupo mais unido. Só que eu acho que aqui a pressão mental é realmente mais testada. E isso é justamente aquilo de que nós, se você olhar para os jogos, talvez mais vamos nos beneficiar. E isso você também pode levar para o campo.”

Resta ver se a abordagem dura funcionou. No domingo, o Utrecht retoma a competição com a partida em casa contra o lanterna Willem II.