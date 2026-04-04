Anthony Correia, jogador muito procurado, enfrenta cláusula de rescisão no Telstar: “Eu vi o contrato e…”

Anthony Correia comentou, diante das câmeras da NH Sport, o boato de que haveria uma cláusula de rescisão em seu contrato. O técnico do Telstar estaria na mira de outros clubes da Eredivisie.

O jornalista especializado em transferências Mounir Boualin divulgou a notícia esta semana. “O Telstar pede cerca de um milhão de euros por ele, mas caso o Telstar seja rebaixado, o clube está disposto a dar-lhe uma chance e flexibilizar o valor da transferência”, disse ele no podcast Transfermind.

“Ótimo! Realmente ótimo, porque eu vi o contrato e isso definitivamente não está lá”, reage Correia rindo diante das câmeras da NH Sport. “Mas acho legal que esteja lá”, diz ele com ironia.

“Eu realmente não faço ideia de como chegaram a isso. Eu ainda não tinha lido, mas é legal, 1 milhão. Ótimo! Vou ler meu contrato agora, porque estou realmente curioso”, continua Correia, rindo.

“Acho isso bem curioso, sim. Acho que são pessoas que estão apenas arriscando um pouco e vendo como a reação será. Acho que as redes sociais funcionam um pouco assim também. Não tenho certeza. De vez em quando, já digo aos meus filhos que não devem acreditar em tudo o que leem.”

“Porque muita coisa simplesmente não é verdade. Então, pra mim tá tudo bem, deixem as pessoas se divertirem. Se isso faz você ter um bom dia, leia à vontade, mas nós vamos nos concentrar no Telstar e na partida deste sábado contra o FC Groningen.”

O Telstar está atualmente com 27 pontos, quatro pontos acima da 17ª colocação. Com mais seis partidas pela frente e os bons resultados das últimas semanas, o Telstar tem uma chance muito real de se manter na primeira divisão. Devido ao bom desempenho, Correia já foi associado ao AZ e ao FC Utrecht.