Antes sem nenhum gol pelo Chelsea, Lukaku volta ao clube como atacante completo

O atacante voltou a Londres fazendo gol com pé esquerdo, direito e, agora de cabeça, garantiu a primeira vitória dos Blues nesta Champions League

Quando o nome de Romelu Lukaku passou a circular pelos rumores de transferências do Chelsea para a temporada 2021/22, houve torcedor dos Blues que não ficasse animado. Por mais bizarro que isso soe, levando em consideração que o atacante belga foi um dos maiores destaques da campanha anterior – pavimentando, com pompas de protagonista, o caminho da Inter de Milão rumo a um título italiano que não era conquistado havia 11 anos.

O motivo não era tanto os atributos técnicos do atacante, afinal de contas os 30 gols marcados pela Internazionale em 2020/21 foram quase a totalidade de todos os tentos anotados pelos atacantes do Chelsea na temporada passada.

Centroavantes do Chelsea em 2020/21: Timo Werner (12 gols), Tammy Abraham (12 gols), Olivier Giroud (11 gols). Total: 35 gols

A memória de uma lembrança decepcionante era o que mantinha o ‘pé atrás’ de parte destes torcedores. O Stamford Bridge havia sido o primeiro grande clube de um ainda jovem Lukaku, contratado pelos Blues após ter destaque pelo Anderlecht. Mas, naqueles idos de 2011, o então jovem belga não esteve à altura das enormes expectativas. Se as comparações ligavam Romelu a Lukaku, você pode imaginar que as coisas não seriam nada fáceis para ele.

Em sua primeira passagem por Stamford Bridge, Lukaku disputou 12 jogos e não fez nenhum gol na campanha 2011/12. Acabou emprestado para o West Brom e, quando retornou a Stamford Bridge, fez mais três jogos sem conseguir balançar as redes. Acabou sendo emprestado para o Everton, onde fez boa temporada. Ainda assim, o Chelsea já não contava com o belga e aceitou negociá-lo com o time de Liverpool.

Muito tempo se passou. Lukaku defendeu vários outros clubes, amadureceu. Virou referência técnica e psicológica em suas equipes e seleção. Bateu recordes de Adriano e Ronaldo na Internazionale. E, em meio à necessidade do Chelsea em ter um goleador confiante para o seu ataque (mesmo tendo sido campeão da Champions 2020/21), virou alvo do clube pelo qual sempre teve um sentimento especial. Os cerca de 115 milhões de euros pagos pelos ingleses ao clube de Milão fizeram de Lukaku a maior contratação do Chelsea, em valores absolutos, de toda sua história.

E Lukaku tem escrito uma nova história com o azul londrino.

Disputou apenas quatro jogos, mas se não conseguiu marcar gols nas 15 oportunidades que teve anos atrás pelo Chelsea, Lukaku, ao menos até aqui, vai conseguindo sua vingança pessoal: marcou quatro gols. Média acima do esperado, levando em conta a estatística de Gols Esperados (xG) da Opta Sports. Lukaku balançou as redes de forma completa: uma vez com o pé esquerdo, duas vezes com o direito... e contra o Zenit, na vitória por 1 a 0 pela estreia da fase de grupos da Champions League, deixou o seu de cabeça.

"O Romelu não teve uma atuação das mais fáceis. Nós não criamos muitas chances para ele, não conseguimos criar muitas oportunidades. Mas ele é o tipo de cara que não perde a confiança nem a determinação. E é por isso que ele está aqui, e é isso que faz dele um dos melhores atacantes do mundo", disse o técnico Thomas Tuchel, em um de seus muitos elogios ao atacante após a vitória sobre o Zenit.

Se o atual campeão europeu tinha como fraqueza justamente a falta de alguém para marcar gols, aproveitando bem as oportunidades, Lukaku retornou para mostrar que se tornou naquilo que o Chelsea esperava: um atacante completo.