Como relata a WAZ, os responsáveis do BVB ao menos estariam começando a cogitar um possível empréstimo do meio-campista, que chegou a Dortmund apenas neste verão vindo do Independiente del Valle, do Equador.

O jornal regional interpreta como um indicativo de uma rápida despedida temporária de Lerma o fato de o técnico do BVB, Niko Kovac, ter prescindido totalmente do reforço nos amistosos mais recentes. Tanto no empate por 2 a 2 com a Roma no fim de semana passado quanto antes na vitória por 3 a 2 sobre o Arsenal, Lerma permaneceu no banco durante os 90 minutos.

Declarações recentes de Kovac também indicam que o jogador de 18 anos enfrenta dificuldades iniciais esperadas na adaptação ao futebol alemão e, acima de tudo no quesito robustez, ainda precisa evoluir.

"Não podemos colocar todos", foi como a WAZ citou Kovac ao falar sobre a falta de minutos de Lerma recentemente. "Ele ainda precisa de tempo e isso é completamente normal. Há dificuldades com a língua. Se você olhar para ele, verá que ele ainda é um pouco franzino, então precisamos fazer com que ganhe um pouco de peso ou trabalhar a condição física", disse Kovac, que, no entanto, ressaltou: "O garoto faz parte do time como todos os outros."

Justin Lerma está inicialmente destinado à Regionalliga no BVB?

O relatório não informa se já há clubes que poderiam entrar em cena por um empréstimo de Lerma. Caso o equatoriano permaneça em Dortmund, o cenário mais provável, por enquanto, seria que ele fosse inicialmente conduzido ao nível da Bundesliga por meio de atuações pela equipe reserva na Regionalliga.

Borussia Dortmund

A situação de concorrência na área de atuação de Lerma, no meio-campo central, preferencialmente mais ofensivo, se intensificou bastante recentemente. Afinal, chegaram para esse setor três novos jogadores de nome: Konstantinos Karetsas (do KRC Genk), Giannis Konstantelias (do PAOK Saloniki) e Joey Veerman (do PSV Eindhoven), todos eles com ambições de conquistar um lugar entre os titulares.

A contratação de Lerma já havia sido acertada pelo BVB em maio de 2024. De acordo com os estatutos da Fifa, a transferência do jovem, pela qual foram pagos quatro milhões de euros, só foi possível com a chegada do seu 18º aniversário no início de maio de 2026. Seu contrato em Dortmund é válido até 2031.

Lerma já havia estreado na primeira divisão equatoriana aos 15 anos e, apesar da pouca idade, já soma 43 partidas oficiais pelo Independiente del Valle (dois gols). Em 2025, então com 17 anos, foi campeão equatoriano como titular.