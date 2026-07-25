A temporada de um dos jogadores do clube saudita Al-Ittihad terminou antes mesmo de começar, depois de ter sofrido uma grave lesão numa das partidas de preparação.

O Al-Ittihad publicou um comunicado através da sua conta oficial na rede social "X", no qual anunciou que o seu jogador Hamed Al-Ghamdi sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior.

O clube saudita esclareceu que Al-Ghamdi sofreu essa lesão durante a vitória sobre o Orlando Pirates, da África do Sul, por 3-2, na noite da última terça-feira, na sua primeira partida de preparação na cidade espanhola de Marbella, antes do início da nova temporada.

O Al-Ittihad indicou que está a trabalhar para concluir todos os preparativos necessários para a realização da cirurgia do jogador nos próximos dias, antes de dar início ao programa de tratamento e recuperação.

Será difícil para o jogador de 27 anos voltar a disputar partidas com o Al-Ittihad ao longo da nova temporada, o que significa que a sua época terminou antes de começar.

A lesão de Al-Ghamdi representa um duro golpe para o Al-Ittihad, sobretudo porque a equipa já sofre, de base, de uma clara carência no meio-campo, especialmente perante a lesão que afeta o outro médio, o maliano Mamadou Doumbia.

O Al-Ittihad procura garantir alguns reforços para o meio-campo, estando o seu nome associado a alguns jogadores, como os egípcios Imam Ashour e Marwan Attia, os marroquinos Azzedine Ounahi e Sofyan Amrabat, e os nigerianos Raphael Onyedika e Wilfred Ndidi.

Recorde-se que Al-Ghamdi participou em 11 partidas com o Al-Ittihad na última temporada, nas diversas competições, sem ter conseguido marcar ou dar assistências para qualquer golo.