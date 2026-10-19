Para entender o que o Real Zaragoza significa para Ander Herrera, vale voltar mais de 30 anos, até maio de 1995. Com apenas cinco anos na época, o futuro jogador da seleção espanhola assistia à televisão fascinado. Afinal, seu clube do coração, da cidade de cerca de 700 mil habitantes no nordeste da Espanha, disputava naquela quarta-feira à noite um dos maiores jogos de sua história, contra o Arsenal no Parque dos Príncipes, em Paris.

A final da Recopa Europeia era disputada na capital francesa. Pedro, pai de Ander e ex-jogador do Zaragoza, estava lá como diretor técnico. Em casa, o filho torcia e sofria quando a partida foi para a prorrogação, empatada em 1 a 1.

Pouco mais de meia hora depois, ele já se preparava para enfrentar também uma disputa de pênaltis. Mas então veio aquele momento inacreditável, aos 120 minutos.

O meio-campista Nayim, do Zaragoza, levantou rapidamente a cabeça a cerca de 40 metros do gol dos londrinos e chutou a bola, que vinha quicando, na direção da meta. Foi uma jogada genial: Nayim havia percebido que o goleiro do Arsenal, o lendário David Seaman, também conhecido por algumas trapalhadas, estava um pouco adiantado. A bola descreveu um arco alto no céu noturno de Paris. Seaman correu de volta em desespero, mas não conseguiu alcançá-la a tempo de impedir que cruzasse a linha do gol. O que veio depois foi uma explosão de euforia: de Nayim e seus companheiros, de toda Saragoça e, é claro, da família Herrera em casa.

"Vejam a diferença entre o Real Zaragoza e o Arsenal hoje, mas antes nós enfrentávamos esses gigantes", disse Herrera à BBC há algumas semanas. Aos 37 anos, o jogador que disputou os maiores títulos ao lado de alguns dos melhores atletas do mundo, incluindo cinco anos no Manchester United e três no Paris Saint-Germain, voltou a vestir a camisa do Real Zaragoza neste verão. É um retorno romântico, ainda mais porque Herrera não recebe um centavo do clube de sua cidade natal. Por puro amor, joga de graça pelo orgulhoso clube, que caiu para a terceira divisão espanhola nesta temporada.

Por que Ander Herrera joga sem salário pelo Real Zaragoza

"Não preciso de contrato. Tive uma carreira de muito sucesso e cuidei das minhas finanças, então posso me dar esse presente. Vestir essa camisa... de graça, porque quero ajudar o clube, o time, a cidade", explica Herrera sobre os motivos de sua decisão tão especial. Para ele, é uma questão profundamente pessoal estar presente e ajudar no lugar onde estão suas raízes, no momento mais difícil que o Real Zaragoza talvez já tenha enfrentado.

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E, como a situação financeira do Zaragoza está longe de ser boa, Herrera abriu mão de qualquer salário. "Devo muito a esse clube e às pessoas de lá. Sem o Real Zaragoza, provavelmente nunca teria me tornado profissional", destacou o meio-campista recentemente, em entrevista à lenda do United Rio Ferdinand, no canal dele no YouTube. "Nós, torcedores, temos a responsabilidade de ajudar o time nessa situação", diz o jogador, que se vê, antes de tudo, como torcedor do Zaragoza. "Tenho orgulho do que conquistei no futebol e, claro, também financeiramente. Por isso, não preciso do dinheiro. Queria jogar de graça, ajudar de graça", reforça Herrera, que, evidentemente, teve contratos milionários no United e no PSG.

Hoje na terceira divisão, o Zaragoza vivia uma realidade bem diferente quando Herrera crescia acompanhando o clube, do qual seu pai foi diretor técnico de 1993 a 2012. Nas décadas de 1990 e 2000, o time esteve, na maior parte do tempo, consolidado na primeira divisão e chegou a brigar na parte de cima da tabela de LaLiga. Em 1994, terminou em terceiro lugar e conquistou a Copa do Rei. Um ano depois, veio o título da Recopa Europeia mencionado acima. Houve outras conquistas da copa nacional em 2001 e 2004. Em 2000, o Zaragoza terminou LaLiga em um surpreendente quarto lugar, à frente do Real Madrid e apenas um ponto atrás do vice-campeão Barcelona.

Ander Herrera chegou ao Real Zaragoza aos 14 anos

Herrera acompanhou tudo isso quando criança e adolescente e sonhava em, um dia, jogar pelo Zaragoza. Aos 14 anos, entrou nas categorias de base do clube do coração e já demonstrou lealdade naquela época. "Na base do Zaragoza, eu era um dos melhores jogadores e tinha a possibilidade de ir para outro lugar. Mas não queria sair", contou Herrera à BBC. O rebaixamento do Zaragoza em LaLiga, em 2008, certamente o entristeceu, mas também aumentou suas chances de chegar ao time principal.

Meio ano depois, estreou entre os profissionais, conquistou aos poucos a condição de titular e contribuiu para o retorno imediato à primeira divisão. Também se adaptou bem ao nível mais alto, ajudou o Zaragoza a evitar o rebaixamento em duas ocasiões, chegou à seleção espanhola sub-21 e foi um dos jogadores decisivos na conquista da Eurocopa sub-21 de 2011. Em um time repleto de futuros astros, como David de Gea, Javi Martinez, Thiago Alcantara e Juan Mata, Herrera brilhou em uma função que combinava características de volante, meio-campista central e meia ofensivo. Na vitória por 2 a 0 sobre a Suíça de Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri na final, marcou o primeiro gol.

Ele deixou o Zaragoza naquele verão, deu o passo seguinte na carreira no Athletic Bilbao e jogou tão bem que o Manchester United pagou 36 milhões de euros por sua contratação em 2014. Disputou quase 200 partidas pelo grande clube inglês, seguiu para o PSG em 2019 e, durante os três anos em Paris, atuou ao lado de astros como Neymar, Kylian Mbappe e Lionel Messi.

Ander Herrera se encanta com Lionel Messi: "Era uma loucura"

De qual dos três astros ele mais gostou de ser companheiro? "Do Leo, é claro", respondeu Herrera em conversa com Rio Ferdinand. "Nunca mais veremos alguém como ele. Não só nos jogos, mas em cada treino... Eu conseguia contar as vezes em que ele perdia a bola nos treinos: eram sempre zero. No bobinho, ele nunca precisava ir para o meio, porque nunca errava. Era uma loucura", recordou Herrera sobre a magia de Messi.

Depois da passagem por Paris, ele já havia optado uma vez por um retorno romântico, ao voltar para o Bilbao em 2022. Na reta final da carreira, Herrera voltou a chamar a atenção com outra transferência especial no início de 2025. Foi para o Boca Juniors, grande clube argentino que admira desde criança. E essa admiração também tem muito a ver com o Real Zaragoza.

Mais precisamente, com o trabalho de seu pai, Pedro, como diretor técnico do clube de sua cidade natal. Quando criança, Ander viu o pai levar vários jogadores da Argentina para o Zaragoza. Entre eles estava Kily Gonzalez, contratado diretamente do Boca em 1996 e que, mais tarde, se tornaria destaque do Valencia. "Perguntei ao meu pai por que ele trazia tantos jogadores argentinos, e ele disse: 'Eles nunca deixam você na mão. Quando as coisas ficam difíceis e começam a dar errado, eles sempre assumem a responsabilidade e lutam'", explicou Herrera sobre a origem de seu gosto pelo futebol argentino, há alguns anos, à ESPN.

Por que Ander Herrera também é apaixonado pelo Boca Juniors

E o Boca, em especial, conquistou Herrera. Nas viagens à Argentina para observar jogadores, seu pai sempre precisava ligar para ele da lendária Bombonera, para que o filho pudesse ouvir a atmosfera do estádio do Boca. Não importava que, na Espanha, geralmente fosse madrugada. Isso também não o impedia de admirar especialmente um ídolo do clube. "Às vezes, eu ficava acordado até as duas ou três da manhã para assistir ao Boca e a Juan Roman Riquelme", conta Herrera, encantado com o lendário armador. "Eu ficava maravilhado quando ele jogava. Ele faz você se sentir seguro quando não deveria, parece desacelerar o jogo. Mas, de repente, acelera e, antes que você perceba o que está acontecendo, já é tarde demais."

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Naturalmente, Herrera conquistou a torcida do Boca desde o início. Ficou um ano e meio em Buenos Aires e disputou, ao todo, 29 partidas oficiais, com um gol, pelo clube do coração que tem fora da Europa. E o que aconteceu com o Zaragoza nos 15 anos desde a saída de Herrera, em 2011?

O Real Zaragoza permaneceu mais dois anos na primeira divisão e, desde o rebaixamento em 2013, nunca voltou a LaLiga. Uma enorme dívida já pesava sobre o clube na época de Herrera, e os problemas financeiros se tornaram uma marca do Zaragoza. Dentro de campo, a tentativa de retornar à elite espanhola não teve sucesso. Em 2018 e 2020, o time terminou em terceiro lugar, por muito pouco não conquistou o acesso direto e também não conseguiu subir pelos playoffs em nenhum dos dois anos.

Aquilo foi uma espécie de último lampejo. Nos anos seguintes a 2020, o Zaragoza passou a ser cada vez mais um time sem destaque no meio da tabela da segunda divisão, até atingir o fundo do poço na temporada passada. No fim de maio, depois de um empate por 1 a 1 fora de casa com o Las Palmas, na penúltima rodada, ficou claro: o Zaragoza cairia para a terceira divisão.

Real Zaragoza ainda é o décimo colocado na classificação histórica de LaLiga

"A queda de um gigante", estampou a Marca. Embora não dispute a primeira divisão desde 2013, o Zaragoza ainda ocupa o décimo lugar na classificação histórica de LaLiga, em alguns casos bem à frente de clubes consolidados como Celta Vigo, Villarreal, Osasuna e Getafe.

Ao olhar para a queda do clube, a revolta dos torcedores se dirige sobretudo a Jorge Mas. O bilionário americano, que também é um dos proprietários do Inter Miami, clube de Messi, ao lado do irmão e de David Beckham, chegou ao Zaragoza em 2022 e, desde então, é acionista majoritário e presidente. Mas conseguiu reduzir significativamente a dívida, mas, sob seu comando, o desempenho esportivo piorou de forma contínua.

Assim, a realidade atual do estádio La Romareda, que deve receber jogos da Copa do Mundo de 2030, sediada por Espanha, Portugal e Marrocos, e está sendo reconstruído, é a terceira divisão. "Foi muito triste para todos nós", diz Herrera sobre o rebaixamento. "O Real Zaragoza pertence à Europa, deveria disputar títulos, enfrentar os maiores clubes da Espanha e da Europa."

Sonho de acesso com Ander Herrera: Real Zaragoza começou bem na terceira divisão

Em meados de julho, o ex-jogador do PSG voltou ao Zaragoza sob grande entusiasmo e assinou por um ano. No fim de agosto, na estreia da temporada, vestiu pela primeira vez em mais de 15 anos a camisa do clube que tanto ama e entrou em campo como capitão. A campanha começou mal, com derrota por 2 a 0 fora de casa para o Gimnastic de Tarragona, mas o Zaragoza somou expressivos 17 pontos nos sete jogos seguintes. Herrera, porém, só pôde participar de três deles: problemas físicos o deixaram fora por um mês. No domingo, voltou a jogar no empate por 0 a 0 em Murcia, entrando quando faltavam pouco mais de 20 minutos.

Com ou sem Herrera, as coisas vêm dando certo. Após oito rodadas, o Zaragoza é o segundo colocado, empatado em pontos com o líder Villarreal B. "Desde o primeiro dia, nunca quis falar demais sobre o passado", diz Herrera, olhando para a frente. "Falamos demais sobre o que fizemos de errado. O que aconteceu nos últimos anos, todas essas coisas negativas, nos abala. Vamos parar de lamentar o passado e construir o futuro", enfatiza o veterano. Seu desejo é que as crianças torcedoras do Zaragoza possam viver noites como as que ele viveu. Como aquela de maio de 1995, em casa, diante da televisão.