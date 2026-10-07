Relatos da imprensa revelaram que 4 clubes da Premier League inglesa souberam da sentença de condenação do Manchester City antes do anúncio oficial.

O jornal "Telegraph" informou, nesta quarta-feira, que os clubes Manchester United, Liverpool, Arsenal e Tottenham Hotspur foram comunicados da sentença antes que os demais clubes da liga recebessem um e-mail a respeito no último dia 25 de setembro.

A Premier League inglesa havia confirmado a condenação do City em 114 das 115 acusações feitas contra ele por irregularidades financeiras.

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Os quatro clubes haviam iniciado, em 2024, possíveis ações judiciais que poderiam lhes dar direito a indenizações caso a condenação do City fosse confirmada após o recurso. O valor dessas indenizações ainda não está claro, assim como o desfecho final do caso ainda não foi definido.

O City mantém sua inocência e apresentou seu recurso antes do fim do prazo estabelecido, afirmando possuir "um conjunto abrangente de provas conclusivas e irrefutáveis" que comprovam não ter cometido qualquer irregularidade. O recurso será analisado por uma comissão independente de 3 membros, e espera-se que sua decisão seja divulgada antes do fim deste ano, segundo o jornal britânico "Mirror".

Caso o recurso seja rejeitado, o City enfrenta uma lista de possíveis punições, que inclui multas financeiras, proibição de contratações, dedução de pontos, perda de títulos e, até mesmo, a expulsão da Premier League inglesa.

O Manchester City afirmou, em comunicado oficial: "O Manchester City Football Club confirma que apresentou, às 19 horas da quinta-feira 1 de outubro de 2026, seu recurso completo contra o parecer da comissão da Premier League inglesa a respeito do caso disciplinar".

E acrescentou: "A posição firme do clube é que esse parecer apresenta, em diversos aspectos, erros fundamentais evidentes de direito, de princípios e de fatos, e que não é correto. O clube é inocente das acusações feitas pela Premier League inglesa, e existe um conjunto abrangente de provas conclusivas e irrefutáveis que sustentam todas as suas posições neste caso".



