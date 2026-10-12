Antes do retorno emocionante: Giroud revela o segredo de sua saída do Arsenal

Olivier Giroud, atacante do Lille, revelou o verdadeiro motivo por trás de sua saída do Arsenal, afirmando que foi obrigado a tomar essa decisão para garantir seu lugar na lista da seleção da França para a Copa do Mundo de 2018.

De acordo com o jornal britânico "Mirror", o atacante francês deixou o Arsenal em janeiro de 2018 para se juntar ao Chelsea, um dos rivais de seu ex-clube na Premier League.

Giroud havia marcado 105 gols em 253 partidas disputadas com a camisa do Arsenal, após ser contratado pelo técnico francês Arsène Wenger.

Giroud se prepara para voltar ao norte de Londres nesta semana, quando o Arsenal, campeão da Premier League, enfrentar seu atual clube, o Lille, pela Liga dos Campeões.

O atacante francês falou sobre o período em que atuou no Arsenal: "Quando cheguei ao Arsenal, meu desempenho evoluiu muito graças aos fundamentos diários que trabalhávamos nos treinos".

E acrescentou: "Trabalhávamos o desenvolvimento das habilidades técnicas e a finalização de jogadas com um toque só, além da construção de jogo e dos passes que ajudam a dar continuidade ao ataque, do jogo de um toque para os companheiros e da finalização rápida das chances dentro da área".

Ele prosseguiu: "Era um exemplo perfeito. Evoluí muito nesse aspecto e me tornei o atacante de referência no qual os jogadores podiam confiar para receber a bola e ser utilizado na construção dos ataques. E eu tinha uma relação excelente com meus companheiros naquela época. O estilo de Wenger se baseava no jogo rápido e fluido, e era muito agradável de assistir".

E continuou: "É evidente que os espaços dentro da área ficaram mais estreitos agora, e as equipes defendem com linhas baixas e recuam muito. É extremamente difícil executar isso atualmente, mas eu assisto bastante ao Arsenal e noto algumas semelhanças em seu estilo de jogo, já que o time sempre tenta aumentar a velocidade do jogo no último terço ofensivo".

E completou: "Você não quer deixar nenhum espaço para o adversário dentro da área. E isso é algo incrível. Consigo ver muitas semelhanças entre o time de Wenger e o time atual".

Sobre os motivos que o levaram a escolher deixar o Arsenal, Giroud, de 40 anos, disse: "Isso fez parte da minha carreira e da minha fase no futebol. Eu precisava deixar o clube para participar da Copa do Mundo de 2018, e sabemos como a história terminou".

E concluiu: "Fiquei muito triste por deixar o clube, mas fui obrigado a tomar essa decisão. Foi uma decisão difícil na minha carreira, mas foi necessária e importante para dar continuidade à minha trajetória. E é maravilhoso voltar aos 40 anos com um clube francês e jogar contra o Arsenal comandado por Mikel Arteta".



