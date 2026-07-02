Antes do jogo entre Argélia e Suíça... Uma ligação furiosa acirra a crise entre Mahrez e o Al-Ahly

A crise envolvendo o argelino Riyad Mahrez, astro do Al-Ahly, com o clube saudita se agravou poucas horas antes da disputada partida da seleção de seu país contra a Suíça, na Copa do Mundo de 2026.

A seleção da Argélia enfrenta a Suíça amanhã de manhã, sexta-feira, no estádio BC Place, na cidade canadense de Vancouver, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Poucas horas antes da partida, o jornalista saudita Mohammed Al-Bakiri revelou novos desdobramentos sobre a intenção do Al-Ahli de dispensar Mahrez na próxima temporada, apesar de seu contrato ainda estar em vigor.

Reportagens da imprensa haviam confirmado que o Al-Ahli havia incluído uma cláusula no contrato com o astro argelino, permitindo-lhe rescindir o contrato unilateralmente antes de 30 de junho passado, mediante o pagamento de 15 milhões de dólares.

Al-Bakiri explicou que o agente de Mahrez fez uma ligação irritada para a diretoria do Al-Ahli, questionando a veracidade dessas notícias, especialmente porque ele não havia recebido nenhuma mensagem por e-mail.

O agente de Mahrez confirmou que o jogador partiu para a Copa do Mundo tranquilo quanto à continuidade no Al-Ahli até o término do contrato, no final da próxima temporada; no entanto, a diretoria do clube informou que tomará a decisão final dentro de duas semanas.

Outro jornalista saudita, Sultan Al-Shammari, confirmou que a diretoria do Al-Ahli agiu com profissionalismo nesse caso, informando Mahrez e seu agente sobre o assunto antes do término do prazo da cláusula, em 30 de junho passado.

Al-Shammari explicou que a diretoria do Al-Ahli desejava adiar a decisão para depois do término da participação de Mahrez na Copa do Mundo de 2026, mas foi obrigada a tomar essa medida por não ter sido respeitado o prazo permitido para a rescisão do contrato.

O jornalista saudita acusou o agente do jogador argelino de agravar a crise ao divulgar versões que ele descreveu como imprecisas sobre a forma como o clube lidou com Mahrez, com o objetivo de exercer pressão da torcida para que a decisão fosse revogada.

Mahrez é considerado uma das principais estrelas do Al-Ahli nos últimos três anos, desde que se transferiu do Manchester City para o time no verão de 2023, levando-o a conquistar duas vezes o título da Liga dos Campeões da Ásia e uma vez a Supercopa da Arábia Saudita.