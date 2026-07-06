Antes do jogo contra o Marrocos... a França pede à FIFA que anule o cartão de Oulissi

Parece que a polêmica arbitral na Copa do Mundo de 2026 não vai se limitar ao caso do atacante americano Folarin Balogun, já que a Rádio Monte Carlo, da França, revelou que a Federação Francesa de Futebol apresentou um pedido à Federação Internacional de Futebol (FIFA) para anular o cartão amarelo recebido por Michael Oulessi, antes do aguardado confronto contra o Marrocos nas quartas de final.

A medida francesa ocorre poucas horas após a polêmica gerada pela decisão da FIFA de suspender a suspensão automática do atacante americano Folarin Balogun e permitir sua participação contra a Bélgica — decisão que foi alvo de amplas objeções por parte da Federação Belga de Futebol e da União Europeia de Futebol (UEFA) —, em meio a temores de que isso abra as portas para recursos contra sanções disciplinares durante o torneio.

Segundo a Rádio “Monte Carlo”, a Federação Francesa já enviou um documento oficial à “FIFA” solicitando a anulação do cartão amarelo recebido por Oulissi durante a vitória sobre o Paraguai (1 a 0) nas oitavas de final.

O cartão foi aplicado aos 90 minutos da partida, após um contato entre o ponta do Bayern de Munique e o jogador paraguaio Matías Galarza, quando Oulissi puxou a camisa do adversário, antes que este caísse no chão segurando o rosto, embora as imagens não mostrem — segundo a versão francesa — qualquer agressão direta ao rosto.

A delegação da seleção francesa considera que a advertência foi imerecida e, por isso, fundamentou seu pedido com uma série de vídeos que, em sua opinião, comprovam que Oulissi não cometeu a infração que justificou o cartão.

O caso ganha especial importância para a seleção francesa, pois Oulissi corre o risco de ser suspenso da semifinal caso receba um novo cartão amarelo durante o confronto contra o Marrocos nas quartas de final.

Por isso, a Federação Francesa busca anular a advertência atual, para que o jogador possa entrar em campo sem o risco de ficar de fora da próxima partida, caso os “Galo” se classifiquem.

A iniciativa francesa ocorre em um momento em que o caso de Folarin em Belgrado ainda domina o cenário, depois que a Comissão Disciplinar da FIFA decidiu suspender a aplicação da suspensão automática resultante do cartão vermelho recebido pelo atacante dos Estados Unidos contra a Bósnia e Herzegovina, tornando-o elegível para jogar contra a Bélgica nas oitavas de final.

A decisão provocou reações indignadas: a Federação Belga emitiu dois comunicados consecutivos afirmando que a decisão contraria os regulamentos da “FIFA” e da Copa do Mundo, ameaçando tomar todas as medidas legais possíveis, enquanto a “UEFA” descreveu o ocorrido como algo que prejudica a integridade da competição e constitui um precedente perigoso.

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