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Ahmed Mansy

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Antes do jogo contra o Iraque... Será que a trajetória de Édouard Mendy na Copa do Mundo chegou ao fim?

Senegal x Iraque
Senegal
Iraque
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E. Mendy
Al-Ahli
Campeonato Saudita
Senegal
Iraque
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Arábia Saudita

O goleiro senegalês sofreu uma lesão na partida contra a Noruega

Reportagens da imprensa revelaram a gravidade da lesão sofrida pelo senegalês Édouard Mendy, goleiro do Al-Ahli da Arábia Saudita, durante sua participação com a seleção de seu país na Copa do Mundo de 2026.

Mendy saiu de campo lesionado durante a derrota do Senegal para a Noruega por 2 a 3, na madrugada desta terça-feira, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, confirmando assim sua ausência no confronto contra o Iraque na terceira rodada.

De acordo com o site senegalês “De Sports”, o goleiro do Al-Ahli passou por exames médicos nas últimas horas, que comprovaram que a lesão no joelho não é grave de forma alguma.

É verdade que Mendy ficará de fora da seleção do Senegal contra o Iraque, mas estará pronto para voltar caso os “Leões da Teranga” se classifiquem para as oitavas de final da Copa do Mundo.

A seleção do Senegal precisa vencer o Iraque para disputar a classificação entre as oito melhores equipes que ocuparem o terceiro lugar, já que somará os três primeiros pontos, após as derrotas para a França e a Noruega, respectivamente.

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