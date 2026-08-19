Antes do jogo contra o Al-Ahly, Flick: temos um time incrível e estamos prontos para lutar por todos os títulos

O alemão Hansi Flick, treinador do Barcelona, garantiu que seus jogadores estão prontos para lutar por todos os títulos na nova temporada, contando com um elenco maravilhoso e de muita qualidade.

Flick comanda o Barcelona diante do Al Ahly, do Egito, nesta quarta-feira, no estádio Spotify Camp Nou, em partida amistosa pela Taça Joan Gamper.

Flick disse em mensagem aos torcedores antes da partida: "Gostaria de começar agradecendo a vocês pelo apoio que nos deram na temporada passada, e dar as boas-vindas aos nossos jogadores e aos novos membros da comissão técnica. Estamos felizes em tê-los conosco".

E acrescentou: "Tenho algo emocional a dizer. Em maio passado, quando perdi meu pai, senti um apoio e um carinho fora do normal de todos os integrantes da família do Barcelona, e isso, para mim e para minha família, foi algo inacreditável".

E completou: "Vamos começar a nova temporada no próximo domingo, em Elche. Acredito que temos um time maravilhoso e com muita qualidade, e isso graças ao Deco (o diretor esportivo), ao presidente (Joan Laporta) e a todos que tiveram um papel nisso".

E finalizou: "Estamos prontos para trabalhar duro, dia após dia, para lutar por todos os títulos. E, para isso, precisamos de todos vocês, precisamos do seu apoio, da sua energia e da sua paixão. Viva o Barcelona e viva a Catalunha".

Vale lembrar que o Barcelona vai começar a nova temporada no próximo domingo, quando visita o Elche, na primeira rodada do Campeonato Espanhol.

A equipe catalã busca manter o título do Campeonato Espanhol pela terceira temporada consecutiva, além de conquistar o título da Liga dos Campeões da Europa após uma longa ausência, desde a última vez que o venceu, em 2015.

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