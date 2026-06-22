Antes do jogo contra a Arábia Saudita... O confronto entre Uruguai e Cabo Verde entra para a história da Copa do Mundo!

A Copa do Mundo de 2026 registrou um recorde histórico sem precedentes quando as seleções do Uruguai e de Cabo Verde se enfrentaram em uma partida que terminou em um empate emocionante (2 a 2), tornando-se o primeiro jogo da Copa do Mundo a reunir os dois países com menor densidade populacional na história da competição.

De acordo com a rede argentina “TYC”, a população total dos dois países não ultrapassa 4 milhões de habitantes, sendo que o Uruguai conta com cerca de 3,5 milhões de habitantes, apesar de possuir dois títulos mundiais (1930) e (1950), enquanto a população de Cabo Verde é de apenas 530 mil habitantes, dos quais 120 mil vivem na capital, Praia.

A seleção africana, que participa pela primeira vez da Copa do Mundo, apresentou um desempenho excepcional que surpreendeu os espectadores: Kevin Pina abriu o placar com uma cobrança de falta magnífica, marcando o primeiro gol da história de seu país na Copa do Mundo, antes de Hélio Farela marcar o segundo gol, reforçando a surpresa de Cabo Verde, que já havia arrancado um empate valioso contra a Espanha, forte candidata ao título.

Por outro lado, o Uruguai, comandado pelo técnico Marcelo Bielsa, continuou com sua sequência de resultados ruins após o empate na estreia contra a Arábia Saudita (1 a 1), em um Grupo H que apresentou um equilíbrio notável após a primeira rodada, com as quatro seleções empatadas com um ponto cada.

Após o término da segunda rodada, a Espanha saltou para a liderança com 4 pontos após sua vitória esmagadora sobre a Arábia Saudita (4 a 0), enquanto a Uruguai e Cabo Verde elevaram suas contagens para dois pontos cada, e a Arábia Saudita ficou com apenas um ponto, na última posição da tabela.