Antes do jogo contra a Alemanha... Investigação envolvendo astro da Costa do Marfim em caso de corrupção

As autoridades francesas e a Liga de Futebol Profissional anunciaram, nesta quarta-feira, que o atacante da Costa do Marfim, Élie Wahé, está sendo investigado em um suposto caso de corrupção esportiva.

As investigações foram iniciadas após a detecção de padrões incomuns de apostas em um cartão amarelo recebido pelo jogador do Nice durante uma partida da primeira divisão francesa no mês passado, segundo a agência “Reuters”.

Um porta-voz do Ministério Público de Marselha disse à “Reuters” que um jogador de 23 anos da liga francesa foi detido no dia 29 de maio, no âmbito de uma investigação relacionada a suspeitas de fraude, corrupção esportiva e lavagem de dinheiro.

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Por sua vez, a Associação dos Profissionais esclareceu que notificou as autoridades, depois que seus parceiros de monitoramento de apostas detectaram um volume incomum de apostas internacionais sobre a possibilidade de Wahi receber um cartão amarelo durante a partida do Nice na última rodada do Campeonato Francês contra o Metz, no dia 17 de maio.

A Associação dos Profissionais acrescentou que não iniciou nenhum processo disciplinar e não fará mais comentários.

Por sua vez, o jornal “The Athletic” informou nesta quarta-feira que Wahi foi detido pela polícia francesa em 29 de maio, antes do início da campanha da Costa do Marfim na Copa do Mundo de 2026 com a vitória por 1 a 0 sobre o Equador, partida na qual o jogador do Nice participou.

Atualmente, a Costa do Marfim se prepara para enfrentar a Alemanha no próximo sábado, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.