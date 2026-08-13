Antes do início da temporada: Al Ahly exporta seus talentos para o Campeonato Saudita

O Al-Ahli decidiu se desfazer de alguns de seus jogadores, antes do início da nova temporada 2026-2027, por meio de empréstimos a clubes da Liga Roshan Saudita.

O jornalista saudita Walid Saeed revelou a aprovação da diretoria do Al-Ahli para emprestar dois jovens talentos a dois clubes da Liga Roshan durante a atual janela de transferências de verão.

Saeed afirmou, por meio de sua conta pessoal na rede social "X", que o Al-Ahli aprovou o empréstimo de seu meio-campista Eid Al-Mawled ao Al-Faisaly, e de seu lateral-esquerdo Yazan Madani ao Al-Kholood, durante a próxima temporada.

Essa medida vem com o objetivo de dar a esses talentos a oportunidade de conseguir um maior número de minutos durante a próxima temporada, diante do afastamento deles da participação com o time principal.

Al-Mawled transferiu-se para o Al-Ahli no inverno de 2025, vindo do Al-Akhdoud, mas fracassou em garantir uma vaga na escalação titular, e disputou apenas 33 partidas, apenas uma delas como titular, sem marcar nem dar assistências para gols.

Por outro lado, Yazan Madani era um dos formados nas categorias de base do Al-Ahli, e juntou-se ao time principal no verão do ano passado, mas disputou apenas 3 partidas, nas quais não marcou nem deu assistências para gols.

Vale lembrar que o Al-Ahli iniciará sua trajetória na Liga Roshan Saudita nesta quinta-feira, quando visita o Al-Diriyah, no estádio Al-Awwal Park, na capital saudita, Riade.