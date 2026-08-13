Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-ASIA-C1-AL-AHLI-MACHIDA ZELVIAAFP
Ahmed Mansy

Traduzido por

Antes do início da temporada: Al Ahly exporta seus talentos para o Campeonato Saudita

Mercado da bola
Al Diriyah x Al-Ahli
Al Diriyah
Al-Ahli
Campeonato Saudita
E. Al-Muwallad
Y. Madani
Arábia Saudita

"O Raqi" continua sua movimentação no mercado da bola

O Al-Ahli decidiu se desfazer de alguns de seus jogadores, antes do início da nova temporada 2026-2027, por meio de empréstimos a clubes da Liga Roshan Saudita.

O jornalista saudita Walid Saeed revelou a aprovação da diretoria do Al-Ahli para emprestar dois jovens talentos a dois clubes da Liga Roshan durante a atual janela de transferências de verão.

Saeed afirmou, por meio de sua conta pessoal na rede social "X", que o Al-Ahli aprovou o empréstimo de seu meio-campista Eid Al-Mawled ao Al-Faisaly, e de seu lateral-esquerdo Yazan Madani ao Al-Kholood, durante a próxima temporada.

Ingressos para os jogos da Liga Roshan SauditaCompre seu ingresso agora!

Essa medida vem com o objetivo de dar a esses talentos a oportunidade de conseguir um maior número de minutos durante a próxima temporada, diante do afastamento deles da participação com o time principal.

Campeonato Saudita
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al-Ahli crest
Al-Ahli
AHL

Al-Mawled transferiu-se para o Al-Ahli no inverno de 2025, vindo do Al-Akhdoud, mas fracassou em garantir uma vaga na escalação titular, e disputou apenas 33 partidas, apenas uma delas como titular, sem marcar nem dar assistências para gols.

Por outro lado, Yazan Madani era um dos formados nas categorias de base do Al-Ahli, e juntou-se ao time principal no verão do ano passado, mas disputou apenas 3 partidas, nas quais não marcou nem deu assistências para gols.

Vale lembrar que o Al-Ahli iniciará sua trajetória na Liga Roshan Saudita nesta quinta-feira, quando visita o Al-Diriyah, no estádio Al-Awwal Park, na capital saudita, Riade.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google