Antes do início da janela de transferências de verão... o Al-Ahli da Arábia Saudita fecha sua quarta contratação

O Al-Ahli, da Arábia Saudita, fechou sua quarta contratação durante a próxima janela de transferências de verão, embora ela ainda não tenha começado oficialmente.

A janela de transferências de verão da Liga Saudita começa no dia 22 de julho deste ano e se estende até o seu encerramento, no dia 12 de outubro.

Apesar disso, o Al-Ahli continuou sua série de contratações de peso antes mesmo do início da janela de transferências de verão, estando prestes a concluir a quarta contratação com a chegada do meio-campista Naif Masoud, do Al-Fateh.

O jornal saudita “Al-Sharq Al-Awsat” informou que Masoud voará para a Portugal nas próximas horas para se submeter a exames médicos e assinar o contrato de transferência para o Al-Ahli, antes de se juntar ao elenco no campo de treinamento no exterior.

Masoud será a quarta contratação do Al-Ahli nesta janela de transferências de verão, após a contratação do ponta saudita Mishaal Al-Mutairi, do Abha; do zagueiro gambiano Aboubakar Sidi Kinteh, do Tromsø, da Noruega; e do meio-campista armênio Edward Spirtseyan, do Krasnodar, da Rússia.

Segundo o jornal, o Al-Ahli pretende concluir todas as suas contratações com antecedência, a fim de proporcionar aos novos jogadores a oportunidade e o tempo necessários para trabalharem sob o comando do técnico alemão Matthias Jaissle no campo de treinamento preparatório.

Naif Masoud iniciou sua carreira no Al-Qadisiyah, onde foi promovido para a equipe principal em 2020, antes de ser emprestado ao Al-Khaleej em janeiro de 2024 e, posteriormente, ao Al-Fateh no verão do mesmo ano.

Durante a última temporada, o jogador de 25 anos disputou 27 partidas pelo Al-Fateh nas competições da Liga Roshen e da Copa do Guardião das Duas Mesquitas, nas quais marcou apenas um gol e não deu nenhuma assistência.