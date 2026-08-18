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Antes do fracasso da negociação: detalhes da proposta do Real Madrid para contratar Rodri

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Muito abaixo das expectativas

Enquanto o capitão da seleção da Espanha, Rodri, passa atualmente por exames médicos com o Barcelona, surgiram novas informações que esclarecem o papel do Real Madrid nessa negociação.

O clube merengue buscou a contratação de Rodri, estrela do Manchester City, durante várias semanas, mas o meio-campista espanhol acabou optando por se juntar ao rival catalão.

Diversos relatos da imprensa indicaram que o Barcelona fechou a contratação de Rodri, restando apenas o anúncio oficial, após o acordo sobre todos os detalhes financeiros, com o clube catalão pagando 60 milhões de euros como valor fixo, além de 11 milhões em variáveis.

Mas, de acordo com o programa espanhol El Chiringuito, o Real Madrid apresentou uma oferta inicial ao Manchester City inferior a 40 milhões de euros para tentar contratar o vencedor da Bola de Ouro de 2024.

O programa apontou que essa oferta ficou muito abaixo das expectativas do Manchester City pelo jogador espanhol, enquanto o Barcelona demonstrou um desejo muito maior de concretizar a contratação de Rodri.



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