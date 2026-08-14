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Hussein Hamdy

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Antes do fim do prazo do Chelsea: reunião decisiva entre Manchester City e Enzo Fernández

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Horas emocionantes

Os dirigentes do Manchester City realizaram uma reunião decisiva com os agentes de Enzo Fernández, meio-campista do Chelsea, nas últimas horas.

Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, disse em seu canal no YouTube: "Hoje é o dia de Enzo Fernández. E só para lembrar, o Chelsea foi muito claro. A mensagem enviada diretamente ao Manchester City nas últimas 48 horas foi clara".

E acrescentou: "O Chelsea entende que a história de Enzo Fernández vai se encerrar no mercado de transferências hoje. Ou o Manchester City vai colocar 120 milhões de libras esterlinas líquidas sobre a mesa hoje, ou Enzo Fernández permanecerá no Chelsea".

E prosseguiu: "Essa é a posição do clube. E, infelizmente, não sou o dono do Chelsea nem o seu diretor para dizer a vocês o que farão em seguida, mas, neste momento, a posição do clube é declarada, clara e firme, e não parece que estejam entrando nesse jogo apenas para conseguir dinheiro pelo jogador, pois, do contrário, poderiam continuar negociando amanhã também".

E continuou: "O Chelsea parece muito sério a respeito de o prazo se encerrar na sexta-feira, às cinco da tarde no horário do Reino Unido".

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E completou: "Neste momento há contatos entre o Manchester City e pessoas próximas a Enzo Fernández, que acontecem ao longo do dia. E, nas últimas 24 horas, o City e os agentes do jogador também estiveram em conversas diretas".

E complementou: "Eu diria que foram conversas muito diretas, porque as negociações realmente aconteceram, assim como as discussões, portanto, é certo que há uma movimentação do City em torno de Enzo Fernández".

E concluiu: "Essa é a posição do Chelsea. E vamos acompanhar a situação do negócio, mas é evidente que será um dia grande e movimentado. O Manchester City ainda está conversando com os representantes do jogador e, portanto, o negócio segue em aberto. Precisamos saber se o Manchester City vai decidir pagar o valor exigido ou não".

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