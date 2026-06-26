Antes do fim da fase de grupos... A Copa do Mundo de 2026 é a que registrou mais gols da história

A Copa do Mundo de 2026, que está sendo disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, bateu um recorde ao se tornar a edição com mais gols marcados da história, ainda antes do término da fase de grupos.

A Copa do Mundo de 2022 detinha o recorde de número de gols marcados em uma única edição do torneio, com 172 gols em 64 partidas.

No entanto, a edição atual quebrou esse recorde com o 173º gol, marcado por Auston Trusty, jogador da seleção dos Estados Unidos, contra a Turquia durante a partida disputada nesta manhã de sexta-feira, válida pela terceira rodada do Grupo D, segundo estatísticas da “Opta”.

A rede francesa “Stats Foot” destacou que a edição atual chegou a 177 gols ao final do segundo dia da terceira rodada, após a realização de 60 partidas, reforçando assim seu recorde histórico.

Ainda restam 44 partidas na Copa do Mundo de 2026, o que significa que o número de gols marcados ainda pode aumentar.

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