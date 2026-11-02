Em um grande gesto de respeito às vésperas de uma das partidas mais quentes da Liga dos Campeões da Europa, o argentino Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, elogiou o craque inglês Harry Kane, descrevendo-o como merecido vencedor da Bola de Ouro, na véspera do confronto decisivo que coloca frente a frente a sua equipe em excelente fase e o Bayern de Munique.

O Atlético de Madrid se prepara para receber o gigante bávaro amanhã, terça-feira, no estádio Wanda Metropolitano, em uma partida decisiva para manter sua invencibilidade de nove jogos consecutivos, já que a equipe madrilenha entra em campo com a moral elevada após vencer oito dos últimos nove jogos em todas as competições, incluindo a preciosa vitória por 2 a 1 sobre o rival Real Madrid no dérbi da capital.

Kane, exemplo para as gerações

Simeone elogiou o elevado faro de gol de Kane antes do aguardado confronto, e o técnico argentino disse na coletiva de imprensa de apresentação: "Primeiro, gostaria de parabenizá-lo pela merecida conquista da Bola de Ouro, é algo inacreditável. Sempre o admirei. Com o seu amadurecimento ao longo dos anos, recuperou o seu melhor nível sem perder o faro de gol, pois sabe exatamente o que a equipe precisa".

O técnico argentino acrescentou que a influência de Kane vai além de simplesmente marcar gols, explicando: "Seu talento é um ganho real para o jogo e para os jovens jogadores que o tomam como exemplo, porque ele deixa um legado que mostra que é possível alcançar grandes feitos com trabalho árduo".

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Disputa de posições próximas

O Atlético de Madrid ocupa a décima sexta posição na classificação da Liga dos Campeões da Europa, com quatro pontos em três jogos, apenas um ponto atrás do Bayern de Munique, que está na décima quarta posição e empatou em duas partidas consecutivas na competição, o que torna o duelo de terça-feira decisivo para ambas as equipes na briga pela classificação.

Simeone encerrou sua fala destacando a dificuldade de manter a constância, dizendo: "Encontrar o equilíbrio e a consistência é a parte mais difícil, e é o que todos nós buscamos como treinadores. Precisamos aproveitar a jornada e vivê-la com entusiasmo enquanto seguimos em frente".