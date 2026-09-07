O desempenho impressionante do Barcelona no início da temporada do Campeonato Espanhol vem provocando enorme repercussão para além das fronteiras do país.

Na semana em que têm início as disputas da Liga dos Campeões da Europa da temporada 2026-2027, com uma partida no estádio Camp Nou na próxima quarta-feira entre Barcelona e Feyenoord, o líder da LaLiga tornou-se o centro das atenções da imprensa, inclusive na Holanda.

A imprensa holandesa elogiou o desempenho do Barcelona, que somou 12 pontos em 12 possíveis, marcando 17 gols e sofrendo apenas dois em quatro partidas no campeonato.

Como exemplo, a revista holandesa "Voetbal" alertou o Feyenoord de que enfrentarão um "desafio difícil" diante de um Barcelona "quase perfeito", segundo relatou o jornal catalão "Mundo Deportivo".

Após a vitória do Barcelona, comandado pelo técnico Hansi Flick, por 5 a 0 sobre o Valencia no último domingo, uma conhecida revista esportiva afirmou que "o Feyenoord deve ter cautela, já que o Barcelona vive um dos melhores inícios de temporada da história do clube".

E destacou que "o Barcelona só marcou mais gols após quatro partidas nas temporadas 1949-1950 (19 gols) e 1950-1951 (21 gols)".

E acrescentou: "É notável que, apesar de seu extraordinário poder de finalização, o Barcelona ainda precise de um atacante de referência clássico. O atacante do Atlético de Madrid, Julián Álvarez, era o principal candidato a essa posição, mas o negócio não se concretizou".

A imprensa holandesa celebrou a possibilidade de o Feyenoord viajar ao Barcelona com a presença de um de seus principais jogadores, o ponta argelino Anis Hadj Moussa.

Moussa quase se tornou a venda mais cara da história do clube por 40 milhões de euros, mas a janela de transferências de verão do Campeonato Saudita foi encerrada no último domingo sem a concretização do negócio com o Al-Ittihad.

Anis Hadj Moussa treinou normalmente com o Feyenoord nesta segunda-feira, e viajará com a equipe para Barcelona na terça-feira para disputar sua partida de estreia na Liga dos Campeões da Europa.

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