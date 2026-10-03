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FBL-KSA-PRO LEAGUE-NASSR-ETTIFAQAFP
Ahmed Mansy
Traduzido por

Antes do dérbi de Riade: Koeman retorna e Mané conduz o Al-Nassr a uma fraca vitória amistosa

Al-Nassr x Al Diriyah
Al-Nassr
Al Diriyah
Campeonato Saudita
K. Coman
S. Mane
Arábia Saudita
França
Senegal

"O Mundial" se prepara para Diriyah

O francês Kingsley Coman, ponta do Al-Nassr, voltou a jogar pela equipe, após se recuperar da lesão, pouco antes de disputar o dérbi de Riade contra o Al-Diriyah.

O Al-Nassr enfrenta o Al-Diriyah no dia 9 de outubro, no estádio Al-Awwal Park, em Riade, pela oitava rodada da Liga Roshn Saudita.

A menos de uma semana do dérbi de Riade, o Al-Nassr disputou um amistoso contra a equipe do Al-Anwar, que joga na segunda divisão saudita, neste sábado, e conseguiu vencê-lo pelo placar de 2 a 1.

O astro senegalês Sadio Mané marcou o primeiro gol do Al-Nassr, antes de o jovem jogador Saad Haqawi acrescentar o segundo.

Mas o mais importante foi o retorno de Coman aos gramados, além do ponta saudita Abdulrahman Ghareeb, após se recuperarem das lesões que sofreram recentemente, com o primeiro atuando como titular e o segundo entrando como reserva.

Vale lembrar que o Al-Nassr ocupa a terceira colocação na tabela do Campeonato Saudita, com 16 pontos, conquistados em 5 vitórias, um empate e uma derrota, a dois pontos do líder Al-Hilal e a um ponto do vice-líder Al-Ittihad.

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