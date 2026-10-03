O francês Kingsley Coman, ponta do Al-Nassr, voltou a jogar pela equipe, após se recuperar da lesão, pouco antes de disputar o dérbi de Riade contra o Al-Diriyah.

O Al-Nassr enfrenta o Al-Diriyah no dia 9 de outubro, no estádio Al-Awwal Park, em Riade, pela oitava rodada da Liga Roshn Saudita.

A menos de uma semana do dérbi de Riade, o Al-Nassr disputou um amistoso contra a equipe do Al-Anwar, que joga na segunda divisão saudita, neste sábado, e conseguiu vencê-lo pelo placar de 2 a 1.

O astro senegalês Sadio Mané marcou o primeiro gol do Al-Nassr, antes de o jovem jogador Saad Haqawi acrescentar o segundo.

Mas o mais importante foi o retorno de Coman aos gramados, além do ponta saudita Abdulrahman Ghareeb, após se recuperarem das lesões que sofreram recentemente, com o primeiro atuando como titular e o segundo entrando como reserva.

Vale lembrar que o Al-Nassr ocupa a terceira colocação na tabela do Campeonato Saudita, com 16 pontos, conquistados em 5 vitórias, um empate e uma derrota, a dois pontos do líder Al-Hilal e a um ponto do vice-líder Al-Ittihad.