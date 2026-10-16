O chileno Manuel Pellegrini, técnico do Real Betis, elevou ao máximo o estado de alerta antes do confronto aguardado contra o Barcelona, líder do Campeonato Espanhol, neste sábado, no estádio La Cartuja.

O "Engenheiro" chileno, conhecido pela tranquilidade e pela experiência, mostrou-se firme ao alertar seus jogadores sobre o perigo do adversário catalão, destacando que qualquer deslize será fatal diante de um time que não conhece a piedade.

Pellegrini disse, na entrevista coletiva de apresentação do jogo: "Eles são uma equipe com grande capacidade de finalizar as jogadas e com jogadores muito criativos. Normalmente, partidas como essa oferecem muitas oportunidades, mas precisamos estar extremamente atentos e concentrados defensivamente, porque o Barcelona joga com intensidade durante todo o jogo e não permite erros".

A equação da vitória: defesa sem brechas e ataque sem medo

Questionado sobre como parar a máquina ofensiva do Barcelona, que domina a pressão alta e o contra-ataque rápido, Pellegrini reconheceu a dificuldade da missão: "Eles constroem as jogadas desde trás de forma excelente e também são muito fortes nos contra-ataques".

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Mas ele reforçou a identidade de seu time, que não será abandonada: "Vamos tentar ser uma equipe ofensiva e vamos entrar em campo para vencer. Para conseguir pontos contra o líder, precisamos fazer uma partida completa defensivamente, sem erros, e aproveitar as chances que aparecerem".

Números assustadores e uma declaração realista

A partida acontece em meio a números brilhantes dos dois times, que aumentam a temperatura do duelo: o Betis não perdeu em casa, somando cinco vitórias e um empate, enquanto o Barcelona chega ao jogo com um trem de vitórias que não para, com dez triunfos consecutivos, oito em LaLiga e dois na Liga dos Campeões.

Mesmo assim, Pellegrini se recusou a se deixar levar pela linguagem dos números e afirmou: "Mesmo que a gente vença todos os jogos, isso não nos garante a vitória no jogo seguinte, e perder não significa necessariamente que vamos perder. Cada partida tem a sua própria história".

Ceballos, Antony e o estádio La Cartuja

O treinador chileno também falou sobre a situação de Dani Ceballos, explicando que a última data Fifa o ajudou muito a recuperar a condição física após ter se juntado ao time sem um período de preparação suficiente, e garantiu que ele vai receber mais minutos de jogo gradualmente, conforme a necessidade da equipe, dentro de um plano de gestão de esforço para competir em três frentes.

Sobre o brasileiro Antony, que teve a casa roubada enquanto estava acompanhado do filho, Pellegrini descreveu o episódio como uma "grande provação", manifestando alívio por os danos terem se limitado ao aspecto material.

Taticamente, o técnico chileno elogiou o papel de Antony no time, apontando que ele ainda pode evoluir na calma no último toque.

Pellegrini encerrou sua fala comentando a polêmica sobre o gramado do estádio La Cartuja: "Normalmente, o gramado do estádio está em excelentes condições. O tempo ainda está muito quente e a sequência de partidas, contra Osasuna e Porto, não deu tempo suficiente para a recuperação, mas o campo está em boas condições e não vai influenciar o resultado do jogo".



