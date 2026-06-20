Antes do confronto contra o Marrocos... Por que o Haiti foi o primeiro país a se classificar oficialmente para a Copa do Mundo?

A seleção do Haiti foi oficialmente eliminada da Copa do Mundo de 2026, tornando-se a primeira seleção a ser eliminada do torneio, após a dura derrota por 0 a 3 para o Brasil no Grupo 3, em partida que selou seu destino antes mesmo da última rodada.

De acordo com os regulamentos da FIFA, os resultados dos confrontos diretos entre as seleções são o critério principal para desempate nesta edição da Copa do Mundo. Como o Haiti já havia perdido para a Escócia por 0 a 1 em sua primeira partida, foi matematicamente eliminado da disputa pela próxima fase, uma vez que sua pontuação permaneceu em zero.

Com essa vitória, o Brasil assumiu a liderança do Grupo C com 4 pontos, seguido pelo Marrocos com a mesma pontuação, enquanto a seleção da Escócia ocupa o terceiro lugar com 3 pontos e o Haiti fica na última posição, sem nenhum ponto.

Os três gols do Brasil foram marcados por Matheus Cunha (dois gols) e Vinícius Júnior, em uma partida em que a “Seleção” dominou completamente o primeiro tempo, antes de recuar no segundo tempo e dar ao Haiti chances perdidas de diminuir a diferença.

Com isso, a seleção caribenha, comandada pelo técnico Sebastián Mini, torna-se a primeira eliminada da fase de grupos da Copa do Mundo, após duas derrotas consecutivas para a Escócia e o Brasil, em uma curta participação que não registrou nenhum ponto nem gol.