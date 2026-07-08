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Antes do confronto contra o Marrocos... o Real Madrid chega a um acordo sobre o futuro de seu craque

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A. Tchouameni
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O Al-Merengi renova o contrato de seu jogador

Após retornar aos treinos da seleção francesa, que se prepara para enfrentar a seleção marroquina nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, Aurélien Tchouaméni enviou uma mensagem contundente que põe fim a todas as especulações sobre seu futuro.

De acordo com fontes da rede francesa “RFM”, o jogador internacional chegou a um acordo total para prorrogar seu contrato com o Real Madrid até junho de 2031.

Chouaméni, que se transferiu do Mônaco para o Real Madrid no verão de 2022 por 80 milhões de euros, tinha um contrato que expirava em junho de 2028. 

A nova renovação é vista como uma confirmação da confiança mútua entre o jogador e o clube real, especialmente diante do interesse de grandes clubes europeus por ele.

O jogador de 26 anos, formado na academia do Girondins de Bordeaux, disputou 49 partidas pela seleção francesa, nas quais marcou três gols. 

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Na última temporada, ele disputou 49 partidas com a camisa do Real Madrid, marcou dois gols e deu duas assistências, contribuindo para a conquista de uma tríplice coroa histórica que incluiu a Liga dos Campeões de 2024, a La Liga de 2024 e a Copa do Mundo de Clubes de 2023, além da Copa Intercontinental de 2025.

Espera-se que o anúncio oficial da contratação seja feito nos próximos dias, tornando Chouaméni um dos pilares fundamentais do projeto do Real Madrid para os próximos cinco anos.

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