Antes do confronto contra a Argentina... Estrela da Argélia sonha com um milagre da Arábia Saudita na Copa do Mundo

Hilal Sudani, ex-astro do futebol argelino, sonha em repetir o milagre da seleção saudita quando a seleção de seu país disputar uma partida difícil contra a Argentina, atual campeã da Copa do Mundo de 2022, em sua estreia na Copa do Mundo de 2026.

A seleção da Argélia enfrenta a Argentina na madrugada desta quarta-feira, no Estádio Arrowhead, na cidade de Kansas, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo 10 da Copa do Mundo de 2026.

Em declarações à rede de TV “Al Arabiya”, Sudani afirmou: “O grupo não é fácil, pois a Argentina, a Áustria e a Jordânia são seleções fortes, e a Argentina é a principal favorita do grupo; todos sabem disso”.

E acrescentou: “Mas o futebol não reconhece certezas; vimos a Arábia Saudita derrotar a Argentina na última Copa do Mundo, por isso acredito que tudo é possível no futebol”.

Sudani se refere à vitória histórica da seleção saudita sobre a Argentina por 2 a 1, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

O ex-jogador da seleção da Argélia continuou: “Os jogos contra a Áustria e a Jordânia também serão difíceis; o confronto contra a Jordânia, especificamente, será um clássico árabe”.

E acrescentou: “Na Copa do Mundo, não se pode subestimar nenhuma seleção; é preciso respeitar todos os adversários, sejam eles das grandes seleções ou das que participam pela primeira vez do torneio”.

E continuou: “Sei que a classificação não será fácil, mas certamente temos chances, pois contamos com jogadores de qualidade. Espero que eles superem a fase de grupos e cheguem às oitavas de final, ou talvez até mais longe”.

E concluiu: “Desejo boa sorte a todas as seleções árabes e que elas façam um torneio fantástico; e, claro, desejo o melhor para o meu país, a Argélia”.