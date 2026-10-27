O Michael Carrick continua à frente do Manchester United no confronto contra o Chelsea, marcado para o próximo sábado, pela Premier League.

Fontes revelaram à emissora britânica BBC que Carrick, de 45 anos, terá a oportunidade de corrigir o rumo da equipe no estádio Old Trafford, após o início catastrófico de temporada.

Carrick comandou os treinos do Manchester United na manhã de terça-feira, como parte da preparação da equipe para encerrar uma sequência de 8 jogos consecutivos sem conquistar nenhuma vitória em todas as competições, quando visitar o Chelsea no estádio Stamford Bridge no sábado.

A pesada derrota para o Bournemouth por 3 a 0, no último domingo, no estádio Old Trafford, levantou dúvidas sobre o futuro de Carrick, com o Manchester United ocupando a décima sétima posição, a apenas uma posição da zona de rebaixamento.

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As informações indicam que a diretoria do Manchester United estudou a possibilidade de demitir Carrick e contratar um novo treinador, colocando Eddie Howe, ex-treinador do Newcastle United, e Julian Nagelsmann, ex-técnico da seleção da Alemanha, entre as opções consideradas.

Mas fontes confirmaram à emissora britânica que o ex-treinador do Middlesbrough assumirá o comando do Manchester United diante do Chelsea, e também terá a oportunidade de melhorar os resultados da equipe e recuperar seu nível.







