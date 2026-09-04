O Real Madrid conta com um retrospecto marcante nas partidas do Campeonato Espanhol disputadas às sextas-feiras, mas, ao mesmo tempo, vem sofrendo com a queda de rendimento fora de casa.

O time merengue visita o Real Betis, na noite desta sexta-feira, pela quarta rodada de LaLiga.

Segundo dados da rede "Opta", o Real Madrid vive a sua maior sequência de partidas com gol marcado em jogos disputados às sextas-feiras no Campeonato Espanhol, com 10 partidas consecutivas (7 vitórias e 3 empates), sequência iniciada com a vitória por 3 a 0 sobre o Deportivo La Coruña em 2002.

No entanto, o Real Madrid perdeu 3 dos seus últimos 8 jogos fora de casa no Campeonato Espanhol (4 vitórias e 1 empate), um número de derrotas superior ao total de reveses nas suas 17 partidas anteriores como visitante na competição (12 vitórias, 3 empates e 2 derrotas).

Por outro lado, o Real Betis não perdeu nenhuma das suas últimas 18 partidas disputadas às sextas-feiras em LaLiga (11 vitórias e 7 empates), sua maior sequência de invencibilidade na competição em um dia específico da semana.

O Real Betis também não perdeu nenhum dos seus últimos 12 jogos como mandante no Campeonato Espanhol (7 vitórias e 5 empates), após conquistar a vitória nas suas quatro partidas mais recentes.

O time nunca havia alcançado 5 vitórias consecutivas ou mais em casa em LaLiga desde outubro de 2022, quando chegou a 6 vitórias seguidas.

Dupla de ouro

Por outro lado, a dupla do Real Madrid, Jude Bellingham (2 gols e 2 assistências) e Kylian Mbappé (4 gols), tornou-se a primeira dupla de jogadores do clube em que cada um contribui com 4 gols nas três primeiras partidas de uma temporada no Campeonato Espanhol desde a temporada 2018-2019, quando Gareth Bale e Karim Benzema atingiram o mesmo número, com 4 participações cada.

Já Cucho Hernández, atacante do Real Betis, marcou em dois dos seus últimos 4 jogos como titular contra o Real Madrid no Campeonato Espanhol, tendo balançado as redes com a camisa do Huesca em março de 2019 e, depois, com a camisa do seu clube atual em janeiro passado.

Por sua vez, Manuel Pellegrini, técnico do Real Betis, empatou em 11 das 27 partidas que disputou contra o Real Madrid no Campeonato Espanhol (4 vitórias, 11 empates e 12 derrotas), o maior número de empates que o treinador chileno obteve diante de um único adversário na competição, igualando o seu retrospecto contra o Sevilla (11 empates).