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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Antes do Clássico: Real Madrid está confiante na anulação da suspensão de seu astro diante do Villarreal

Real Madrid x Villarreal
Real Madrid
Villarreal
La Liga
I. Konate
Espanha
França

O Real vai conseguir?

O Real Madrid se mantém esperançoso quanto ao cancelamento da punição sofrida por um de seus astros durante o confronto com o Villarreal, em um movimento que pode ter grande importância para a equipe antes do aguardado Clássico contra o Barcelona, diante do temor de que o jogador desfalque a partida.

Segundo informações do site "Tribuna", o Real Madrid confia em sua capacidade de convencer o comitê técnico de arbitragem a anular o cartão amarelo recebido por Ibrahima Konaté durante a vitória por 1 a 0 sobre o Villarreal.

O cartão veio após uma intervenção de Konaté sobre Gerard Moreno nos minutos finais da partida, depois que o árbitro Isidro Díaz de Mera entendeu que o zagueiro do Real Madrid havia golpeado o jogador do Villarreal no rosto.

Mas as reprises de TV levantaram dúvidas sobre a existência de qualquer contato, o que dá ao clube merengue, de acordo com a reportagem, motivos para acreditar que seu recurso possa ter êxito.

A questão não se limita a contestar o cartão amarelo em si, já que o Real Madrid busca evitar a perda de uma de suas peças antes do duelo com o Barcelona no Clássico.

Caso o cartão seja mantido, um novo cartão para Konaté na próxima partida contra o Sevilla significaria sua suspensão e sua ausência no confronto com o Barcelona, cenário que o clube deseja evitar.

O zagueiro francês chegou ao Real Madrid vindo do Liverpool no último verão e se tornou uma das opções importantes da equipe sob o comando do técnico José Mourinho.



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