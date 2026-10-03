O Al-Hilal está perto de recuperar um de seus jogadores, após uma longa ausência que durou 8 meses completos, antes de disputar o aguardado clássico contra o rival tradicional Al-Ittihad.

O Al-Ittihad visita o Al-Hilal no dia 10 de outubro, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita, Riade, no confronto de maior destaque da oitava rodada da liga Roshn.

E uma semana antes da partida, o jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que o Al-Hilal está próximo de recuperar seu lateral-direito Hamad Al-Yami, depois de ele ter ficado perto de retornar aos treinamentos coletivos.

Al-Yami sofreu uma lesão na patela do joelho, durante o confronto contra o Al-Taawoun, no dia 24 de fevereiro passado, em uma partida adiada da décima rodada da liga Roshn saudita, tendo sido submetido a uma cirurgia na Finlândia, em março passado.

Al-Yami passou por um programa de reabilitação ao longo do período anterior, do qual está perto de concluir, para participar dos treinamentos coletivos e, posteriormente, das partidas oficiais no período seguinte.

O retorno de Al-Yami será importante, especialmente porque o italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, conta apenas com Mohammed Mahzari na posição de lateral-direito, e o substitui pelo lateral-esquerdo Mutaeb Al-Harbi.

Al-Yami foi um dos principais elementos nos quais Inzaghi confiava na temporada passada, tendo atuado com ele antes de sua lesão em 27 partidas, nas quais conseguiu dar duas assistências.

O Al-Hilal entra no clássico contra o Al-Ittihad buscando conquistar uma nova vitória com a qual mantenha a liderança, já que lidera a tabela de classificação com 18 pontos, com uma diferença de apenas um ponto à frente do "Al-Ameed", que ocupa a segunda posição.