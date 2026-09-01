O Al-Ahli da Arábia Saudita conseguiu fechar uma nova contratação durante a atual janela de transferências de verão, poucos minutos antes de disputar o clássico contra o rival tradicional Al-Hilal, arrancando o jogador das garras do outro rival tradicional: o Al-Nassr.

O Al-Hilal recebe o Al-Ahli nesta terça-feira, no estádio Kingdom Arena, em partida adiada da terceira rodada da Saudi Pro League.

Poucos minutos antes do início da partida, o jornalista saudita Khaled Al-Rashid confirmou que o Al-Ahli já acertou a contratação do lateral-direito saudita Saeed Baatiyah, vindo do Al-Fateh, durante o mercado de verão em andamento.

Al-Rashid explicou que o Al-Ahli aguarda apenas o aval do jogador para fechar a negociação de forma oficial, depois de ter chegado a um acordo com o Al-Fateh sobre a contrapartida financeira exigida.

Baatiyah teve seu nome associado ao Al-Nassr em mais de uma ocasião durante o verão atual, especialmente quando o goleiro Nawaf Al-Aqidi esteve perto de se transferir para o Al-Fateh no mês passado, antes de a negociação ser interrompida de forma repentina.

Segundo Khaled Al-Rashid, o Al-Nassr não conseguiu concretizar a contratação de Saeed Baatiyah por não ter condições de arcar com o valor total da negociação, diante do controle financeiro imposto ao clube.

Vale lembrar que o jogador de 24 anos foi peça fundamental no Al-Fateh na temporada passada, tendo disputado 34 partidas por diferentes competições, nas quais marcou um gol e deu uma assistência.