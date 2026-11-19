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Necmettin Bilal Erdoğan, filho do presidente turco Recep Tayyip Erdoğan e presidente da Confederação Mundial de Etnoesporte, fez questão de visitar o Al-Nassr, da Arábia Saudita, antes do clássico contra o arquirrival Al-Ahli.

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O Al-Nassr visita o Al-Ahli amanhã, sexta-feira, no estádio Alinma, em Jeddah , em partida adiada da nona rodada da Saudi Pro League.

Cerca de 24 horas antes do jogo, o Al-Nassr publicou, em sua conta oficial no "X", fotos da visita de Necmettin Bilal Erdoğan à sede do clube, em Riad, capital saudita.

As imagens mostram o filho do presidente turco fazendo questão de tirar algumas fotos de recordação com o português Cristiano Ronaldo, capitão da equipe, e também com o astro senegalês Sadio Mané.

Necmettin Bilal Erdoğan esteve em Riad, capital saudita, nesta quinta-feira, para acompanhar a cerimônia de abertura do Festival Mundial de Etnoesporte, sediado atualmente pela Arábia Saudita.

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O Festival Mundial de Etnoesporte é realizado na região do New Murabba, na estrada Rei Salman bin Abdulaziz, em Riad, capital saudita, com a participação de 18 países, que disputam 38 modalidades diferentes. É a primeira vez que o evento acontece fora do território turco.

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A visita aconteceu pouco antes de a delegação do Al-Nassr viajar para Jeddah, onde enfrentará o Al-Ahli em um clássico de enorme importância para as duas equipes.

O Al-Nassr ocupa a terceira colocação da Saudi Pro League, com 28 pontos, dois a menos que o Al-Hilal e atrás do vice-líder Al-Qadsiah apenas no saldo de gols.

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Já o Al-Ahli aparece em sexto lugar na classificação, com 21 pontos, somados em sete vitórias e quatro derrotas, nove pontos atrás do líder Al-Hilal.

Fora da Saudi Pro League, o Al-Ahli ocupa a sexta posição do Grupo Oeste da AFC Champions League Elite, com oito pontos, conquistados em duas vitórias e dois empates, ainda sem nenhuma derrota.

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O Al-Nassr, por sua vez, está em sétimo no Grupo Oeste do torneio continental, com seis pontos, somados em duas vitórias e uma derrota, e ainda tem uma partida adiada contra o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos.

Na Copa do Rei, o Al-Ahli avançou da fase de 32 avos de final ao vencer o Al-Anwar por 2 a 1 e se prepara para enfrentar o Al-Ula na segunda-feira, 11 de janeiro, no estádio Príncipe Mohammed bin Abdulaziz, em Medina, pelas oitavas de final.

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O Al-Nassr também garantiu vaga nas oitavas de final da competição, após vencer o Al-Diriyah por 4 a 1 no clássico de Riad, e encara o Al-Kholood também na segunda-feira, 11 de janeiro, no Al-Awwal Park, em Riad, capital saudita.

As duas equipes também se preparam para disputar a Supercopa Saudita, no Kuwait. O Al-Ahli enfrenta o Al-Qadsiah em 19 de dezembro, um dia antes do duelo entre Al-Nassr e Al-Kholood. Caso avancem, os dois clubes se encontrarão na final, marcada para o dia 23 do mesmo mês.