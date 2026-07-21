Vários adeptos do Manchester United manifestaram a sua profunda indignação depois de as suas contas de bilhetes de época terem sido restringidas, antes do início da Premier League no próximo mês de agosto.

Esta medida surge na sequência de uma tentativa por parte do United de identificar potenciais revendedores de bilhetes e aqueles que violam os termos e condições de venda de bilhetes do clube.

Mas os adeptos disseram à rede "BBC Sport" que, entre aqueles a quem foi comunicado que os seus bilhetes de época correm agora o risco de serem cancelados, se incluem muitos dos adeptos mais fiéis do clube, e insistem que a maioria não cometeu qualquer falta.

"Sinto-me indignado com isto — eles só nos querem ver pelas costas", afirmou Andy, detentor de um bilhete de época há mais de 35 anos, a quem foi comunicada a restrição da sua conta na noite de segunda-feira.

E acrescentou: "O meu pai era detentor de um bilhete de época desde 1974, quando estávamos na segunda divisão. Agora está reformado, e tenho de o ajudar em tudo o que diz respeito à internet desde que os bilhetes passaram a ser digitais".

Prosseguiu: "Ir ao jogo é o nosso elo. Coisas como estas são o que, por vezes, mantém os mais velhos vivos".

E continuou: "Já é suficientemente desgastante para a minha saúde mental, mas acho que também pode deixar o meu pai doente".

O Manchester United recusou-se a comentar o processo ou a reação dos adeptos quando lhe foi pedido.

Num dos e-mails enviados a um adepto, ao qual a BBC Sport teve acesso, o Manchester United afirmou: "Identificámos padrões associados à sua conta de bilhetes que precisamos de compreender com maior clareza".

E acrescentou: "Precisamos de determinar se existe uma explicação direta para a atividade identificada".

No momento atual, foram impostas restrições às contas eletrónicas das pessoas suspeitas, impedindo-as de comprar e transferir bilhetes.

Foi pedido àqueles cujas contas foram assinaladas que apresentassem provas ao clube para se defenderem, caso sentissem que foram injustamente acusados.

O United não cancelou, até ao momento, qualquer bilhete, e uma comissão de recursos tomará uma decisão final sobre cada caso antes do início da época da Premier League, no próximo mês de agosto.

Mas adeptos como Andy dizem que não foram informados de forma explícita sobre aquilo de que são acusados, e que a falta de informação os faz sentir como se estivessem a ser levados a incriminar-se a si próprios, e que essa confusão está a causar grande ansiedade.

Andy afirma: "Já ficaram com o dinheiro do meu bilhete de época".

E prosseguiu: "Não se importam com o modo como isto afeta as pessoas, as suas relações e, possivelmente, a sua saúde e o seu bem-estar psicológico. Não há qualquer empatia".

E concluiu: "Sinto que as pessoas estão a ser castigadas pela sua lealdade. Eles não querem adeptos, querem clientes".

Os bilhetes de época em papel tornaram-se coisa do passado na Premier League.

Os clubes utilizam agora sistemas digitais que permitem aos adeptos descarregar os bilhetes para os seus telemóveis, e esta mudança foi acompanhada, em vários clubes, por regras mais rigorosas quanto ao modo e à frequência com que os detentores de bilhetes os transferem para outras pessoas.

No Manchester United, por exemplo, os bilhetes de época dos adeptos podem ser cancelados se estes não comparecerem ou não enviarem os seus bilhetes a amigos e familiares autorizados em pelo menos 16 dos 19 jogos em casa na Premier League.

Na época passada, o clube transferiu 500 detentores de bilhetes de época dos lugares que ocupavam há anos, de forma a acomodar o aumento dos bilhetes de hospitalidade.

O Manchester United procedeu a cortes generalizados na sua força de trabalho desde a aquisição parcial por parte da empresa Ineos, em 2024, incluindo aqueles que trabalham na área da venda de bilhetes.