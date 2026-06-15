Antes do anúncio oficial... Moshie coloca a Tunísia em uma situação lamentável na história da Copa do Mundo

Em uma medida que reflete o tamanho da frustração que tomou conta da torcida tunisiana e das autoridades após o desempenho decepcionante na estreia na Copa do Mundo de 2026, a Federação Tunisiana de Futebol demitiu o técnico Sabri Lamouchi de seu cargo nesta segunda-feira.

Fontes do jornal francês L'Équipe revelaram que a decisão de demissão foi tomada oficialmente após a goleada sofrida pelas “Águias de Cartago” nesta manhã de segunda-feira contra a seleção da Suécia por 5 a 1 na partida de estreia do grupo, o que colocou a seleção tunisiana sob pressão logo no início do torneio.

A seleção da Tunísia se tornou a segunda seleção a demitir seu técnico após a partida de estreia na história da Copa do Mundo, depois da seleção escocesa, que demitiu seu técnico na edição de 1954, de acordo com dados da Opta.

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O técnico franco-tunisino Sabri Lamouchi assumiu o comando da seleção tunisiana em janeiro passado, ou seja, menos de seis meses antes do início da Copa do Mundo.

Apesar das grandes esperanças depositadas nele para reorganizar a equipe e dar-lhe uma identidade de jogo clara, o resultado amargo contra a Suécia acelerou a decisão de demiti-lo, especialmente porque ele sofreu uma derrota semelhante em um amistoso contra a Bélgica poucos dias antes do torneio.

A Federação Tunisina de Futebol ainda não anunciou oficialmente a decisão, mas o que foi divulgado pelo L'Équipe foi confirmado por várias fontes tunisinas, que também indicaram que o substituto proposto para o cargo não será escolhido entre o ex-técnico das Águias de Cartago, Munzir El-Kebir, e Wahbi Khazri.

A seleção tunisiana disputará sua segunda partida do Grupo F contra o Japão na manhã do próximo domingo, antes de encerrar suas partidas da fase de grupos contra a Holanda na sexta-feira, 26 de junho.