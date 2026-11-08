A equipe feminina do Barcelona conquistou uma goleada sobre o seu visitante Madrid CFF (clube independente de futebol feminino) pelo placar de 5 a 1, na partida que reuniu as duas equipes no estádio Johan Cruyff, pela disputa do Campeonato Espanhol, mantendo assim a série de resultados positivos do time catalão e preservando seu histórico invicto na competição, ampliando a diferença para o Real Madrid, segundo colocado, para 4 pontos, antes do aguardado confronto diante do Arsenal na próxima quinta-feira.

O treinador Pere Romeu aproveitou a partida para dar descanso a algumas de suas titulares, fazendo mudanças na escalação e dando oportunidade a algumas jovens peças, como preparação para o aguardado confronto europeu no estádio Spotify Camp Nou.

A escalação titular teve as ausências de Patri Guijarro, Van Asten e Aitana, sendo que a meio-campista catalã não participou de nenhum minuto, enquanto Rosalía manteve seu lugar após ter disputado a partida do dérbi por completo, e Sidney assumiu a posição de lateral-direita, com a participação de Aíssa ao lado de Martina Fernández no miolo da defesa.

Antes do início da partida, houve uma emocionante homenagem a Jesús de Miguel, pois as jogadoras entraram no gramado sem a execução do hino nacional, e guardaram um minuto de silêncio ao som da peça "Cant dels Ocells", de Pau Casals, antes de a partida ser novamente interrompida aos nove minutos em memória dele.

O Barcelona começou a partida com uma pressão ofensiva evidente, e Pina quase abriu o placar cedo com uma finalização defendida pela goleira Belén, mas o Madrid CFF demonstrou vontade de competir, e apostou na pressão adiantada e na tentativa de equiparar-se aos donos da casa na posse de bola.

No entanto, o domínio catalão impôs o recuo das visitantes às suas zonas, em meio a repetidas tentativas de romper sua defesa, com destaque para os cruzamentos de Graham Hansen pelo lado direito.

Por outro lado, o Barcelona conseguiu limitar o perigo dos contra-ataques de sua adversária, graças à forte atuação defensiva de Aíssa, que levou a melhor em seus duelos com Oubamba, o principal trunfo ofensivo da equipe do Madrid CFF.

E antes do fim do primeiro tempo, o Barcelona traduziu sua superioridade em dois gols; Brugts abriu o placar após aproveitar uma bola de Hȩkman dentro da área, superar a goleira Belén e depositar a bola nas redes.

E logo depois, Eva Pajor acrescentou o segundo gol com uma finalização forte, após uma jogada coletiva que começou com um esforço individual marcante de Pina, antes de Caroline dar continuidade à construção com um passe decisivo.

E com o início do segundo tempo, Pere Romeu fez 3 mudanças, colocando Van Asten, Carla Julià e Patri Guijarro no lugar de Aíssa, Brugts e Graham Hansen, e também deu a Marta Torrejón a oportunidade de participar de um momento histórico, após ela ter chegado ao seu jogo oficial de número 500 com a camisa do Barcelona, tornando-se a terceira jogadora a alcançar esse feito, depois de Melanie Serrano e Alexia Putellas.

E o terceiro gol não demorou, após Patri Torrejón mandar um cruzamento preciso dentro da pequena área, que Carla Julià completou com uma finalização certeira nas redes.

E o Barcelona manteve sua superioridade, e Patri Guijarro acrescentou o quarto gol com uma finalização forte de fora da área, aproveitando uma bola preparada por Rosalía, antes de Pina fechar os cinco gols, após um passe de Patri Guijarro em nova parceria com Carla Julià.

E nos minutos finais, o Madrid CFF conseguiu marcar um gol de honra, depois que Alba Ruiz passou a bola para Konan, que a recebeu na marca do pênalti e finalizou na meta do Barcelona, encerrando a partida com a vitória dos donos da casa por 5 a 1.

E com essa vitória, o Barcelona manteve suas fortes apresentações no Campeonato Espanhol, aproveitando o tropeço do Real Madrid no sábado para ampliar a diferença para ele para 4 pontos, dando à equipe de Pere Romeu um importante impulso moral antes de receber o Arsenal no aguardado confronto europeu na próxima quinta-feira.