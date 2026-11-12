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Felix Passlack foi deixado de lado no Borussia Dortmund e também não conseguiu se firmar no VfL Bochum. Hoje, aos 28 anos, é capitão na Escócia, onde viveu altos e baixos em pouco tempo.

Os Hibs sabem proporcionar drama e emoção. Até mesmo quando não estão envolvidos. Mas vamos por partes.

Na fase de disputa do título da Premiership escocesa, o Hibernian FC, de Edimburgo, venceu o Rangers, de Glasgow, por 2 a 1 fora de casa na penúltima rodada da temporada passada. Dane Scarlett saiu do banco e marcou o gol da vitória aos 89 minutos. A assistência foi de Felix Passlack, que será o personagem principal desta história.

Os três pontos, somados à derrota do concorrente direto FC Motherwell na mesma rodada, deram aos Hibs a chance de decidir a classificação para uma competição europeia na última rodada. Mas o Hibernian perdeu por 1 a 0 diante de sua torcida, terminou em quinto e ficou a ver navios.

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Mas só por pouco tempo. Na mesma rodada, o Celtic venceu o Hearts of Midlothian, rival do Hibernian em Edimburgo, que passou a temporada inteira perto de se tornar o primeiro campeão desde 1985 a não se chamar Celtic ou Rangers. Com o título nacional já conquistado, o Celtic foi ao Hampden Park uma semana depois para vencer o Dunfermline Athletic na final da copa. Graças à vitória do Celtic na decisão, os Hibs acabaram se classificando para uma competição europeia em duas temporadas consecutivas pela primeira vez em 50 anos.

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Felix Passlack trocou o VfL Bochum pelo Hibernian, na Escócia

Passlack esteve no centro de toda essa turbulência — e da que ainda estava por vir. No último dia da janela de transferências do inverno passado, o lateral, que havia sido deixado de lado pelo Borussia Dortmund, trocou o VfL Bochum pela Escócia. O tradicional clube de Edimburgo pagou 200 mil euros por Passlack, embora seu contrato fosse terminar no verão.

Passlack jogou por duas temporadas e meia no clube da Castroper Straße. Foi titular por muito tempo, mas quase não teve oportunidades após o rebaixamento para a segunda divisão em 2025. O Hibernian manifestou interesse cedo. O jogador, hoje com 28 anos e vencedor da medalha Fritz Walter de ouro na categoria sub-17 em 2015, já havia passado os últimos dias de Natal em Edimburgo para conhecer melhor a possibilidade de uma transferência.

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Passlack, que antes já havia atuado por empréstimo no exterior pelo Norwich City e pelo Fortuna Sittard, teve de esperar até o fim para saber se a mudança sairia. O Bochum só liberou o jogador depois de encontrar um substituto em Oliver Olsen, do Randers FC, da primeira divisão dinamarquesa. "Fiquei esperando desde 1º de janeiro e pensando: vamos lá, contratem alguém, contratem alguém! Foi um pouco frustrante", disse ele mais tarde.

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Felix Passlack vira capitão do Hibernian após oito meses

Passlack, que assinou contrato até 2029, teve um início impressionante na capital escocesa. Depois de apenas um treino, já começou como titular pouco após a transferência. Menos de três semanas depois, marcou seu primeiro gol na surpreendente vitória por 2 a 1 no Celtic Park.

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Desde então, Passlack não saiu mais do time titular. Começou jogando em todas as suas 13 partidas na temporada anterior, sempre como meio-campista pela direita. "O fato de eu ter jogado pelas pontas quando era mais jovem me ajuda. E muito. É exatamente isso que o treinador quer ver: que estejamos sempre na área, sempre prontos na segunda trave", disse.

Nada mudou desde então. Mais do que isso: hoje Passlack é o capitão da equipe, apenas oito meses após sua chegada. O companheiro Jamie McGrath ficou surpreso: "É até estranho vê-lo com a braçadeira de capitão. Felix é muito querido por todos, é um cara realmente incrível e muito acessível. Ele é o coração do time."

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Hibernian chegou perto de um feito histórico na Europa

Como ele chegou a esse posto? Mais uma vez, houve drama. A equipe do técnico David Gray passou por duas fases das eliminatórias da Conference League. Depois de um empate por 0 a 0 fora de casa, recebeu o KAA Gent em seu estádio, o Easter Road. Uma vitória colocaria os Hibs na fase de grupos de uma competição europeia pela primeira vez na história do clube.

Após sair perdendo por 1 a 0, o Hibernian virou o jogo, e Passlack fez o 2 a 1 aos 77 minutos. Mas a equipe acabou derrotada: os belgas marcaram o gol do 3 a 2 no primeiro minuto dos acréscimos. O Hibernian ficou arrasado.

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Nas quatro partidas seguintes pelo campeonato, vieram três derrotas. O técnico Gray foi demitido, e Marink Reedijk assumiu. Aos 35 anos, ele havia levado o SK Beveren à primeira divisão após cinco anos. O acesso já estava garantido no fim de fevereiro, depois de somar 66 dos 72 pontos possíveis.

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Felix Passlack e Hibernian viralizam por causa do hino do clube

Reedijk estava no cargo havia apenas alguns dias quando tirou a braçadeira de Martin Boyle e nomeou Passlack capitão pela primeira vez na carreira do jogador. "Felix é um exemplo para mim. Ele corre mil milhas, dá o seu melhor e deixa tudo em campo. É exatamente disso que precisamos neste momento. Ele não apenas lidera pelo exemplo, mas também dá sua opinião e tem experiência suficiente para saber o que é necessário", disse Reedijk.

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A impressionante sequência do técnico holandês, porém, terminou imediatamente na Escócia. Os Hibs perderam os três primeiros jogos sob seu comando, todos por um gol de diferença, e caíram para a lanterna. Mais drama, mais emoções de todos os tipos.

Isso porque, apenas alguns dias depois do pior momento em campo, veio um destaque que pode se tornar parte de um feito histórico e viralizou. O Hibernian venceu o Hearts por 2 a 1 no Tynecastle Park, na semifinal da Copa da Liga, a segunda competição de copa do país. Depois de derrotar o grande rival da cidade, torcedores e jogadores cantaram juntos o tradicional hino do clube, "Sunshine on Leith", do The Proclaimers. Trechos da cena circularam intensamente nas redes sociais no dia seguinte.

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Hibernian de Felix Passlack pode conquistar seu primeiro título desde 2016

Passlack, que foi titular em 19 dos 21 jogos que disputou até agora na temporada, ficou emocionado. "Gosto muito de estar aqui. Gosto da cidade, do clube, as pessoas são incríveis. Foi muito fácil me integrar ao time. Para mim, é um privilégio usar a braçadeira de capitão. Eu a uso com orgulho", disse.

Depois de um empate e de uma vitória por 4 a 0 em Aberdeen, partida na qual Passlack precisou sair cedo por causa de um problema físico, os Hibs ganharam um pouco de fôlego e subiram para o décimo lugar no campeonato de 12 equipes. Restam cinco jogos pela liga após a pausa para as seleções antes da final da copa contra o Rangers, apenas seis dias depois do confronto entre os clubes pela Premiership.

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Passlack, que soma dez participações em gols em 34 jogos oficiais pelo Hibernian (quatro gols e seis assistências), tem boas lembranças dos confrontos com o Rangers: além de agosto, também em maio sua equipe venceu por 2 a 1 fora de casa, no Ibrox Stadium.

Agora, as equipes se encontram no Hampden Park. Os Hibs podem conquistar seu primeiro título desde 2016. Naquele ano, voltaram a ganhar a Copa da Escócia após um intervalo de 114 anos. O adversário na final foi o Rangers, de Glasgow. O autor do gol da vitória, no segundo minuto dos acréscimos, foi o ex-técnico Gray. Se isso não é um bom presságio, o que seria?

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