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Felix Passlack foi deixado de lado pelo Borussia Dortmund e também não conseguiu se firmar no VfL Bochum. Agora, aos 28 anos, é capitão na Escócia, onde viveu altos e baixos em pouco tempo.

Os Hibs sabem viver dramas e emoções. Até quando não estão diretamente envolvidos. Mas vamos por partes.

Na fase de disputa do título da Premiership escocesa, o Hibernian FC, de Edimburgo, venceu o Rangers, de Glasgow, por 2 a 1 fora de casa na penúltima rodada da temporada passada. Dane Scarlett saiu do banco e marcou o gol da vitória aos 89 minutos. A assistência foi de Felix Passlack, que será o personagem principal desta história.

A vitória, somada à derrota do rival direto FC Motherwell na mesma rodada, deu aos Hibs a chance de decidir a classificação para uma competição europeia na última rodada. Mas o Hibernian perdeu por 1 a 0 diante de sua torcida, terminou em quinto lugar e ficou de fora.

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Mas não por muito tempo. Paralelamente, o Celtic venceu o Hearts of Midlothian, rival local dos Hibs que passou toda a temporada perto de se tornar o primeiro campeão desde 1985 sem ser Celtic ou Rangers. Uma semana depois, já com o título da liga, o Celtic foi ao Hampden Park e derrotou o Dunfermline Athletic na final da copa. Com a vitória do Celtic na decisão, os Hibs acabaram se classificando para uma competição europeia pela segunda temporada consecutiva, algo que não acontecia havia 50 anos.

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Felix Passlack trocou o VfL Bochum pelo Hibernian, da Escócia

Passlack esteve no meio de toda essa confusão e de outras que ainda estão por vir. No último dia da janela de transferências de inverno, o lateral, que havia sido deixado de lado pelo Borussia Dortmund, trocou o VfL Bochum pela Escócia. O tradicional clube de Edimburgo pagou 200 mil euros por Passlack, embora seu contrato terminasse no verão.

Passlack passou duas temporadas e meia no clube da Castroper Straße. Foi titular por muito tempo, mas quase não teve oportunidades após o rebaixamento para a segunda divisão, em 2025. O Hibernian manifestou interesse cedo. O jogador, hoje com 28 anos e vencedor da Medalha Fritz Walter de ouro na categoria sub-17 em 2015, já havia passado o último Natal em Edimburgo para conhecer melhor a possibilidade de uma transferência.

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Passlack, que antes havia jogado no exterior por empréstimo no Norwich City e no Fortuna Sittard, precisou esperar até o último momento. A negociação só avançou quando o Bochum encontrou um substituto em Oliver Olsen, do Randers FC, da primeira divisão dinamarquesa. "Fiquei esperando desde 1º de janeiro e pensando: vamos, contratem alguém, contratem alguém! Foi um pouco frustrante", disse ele mais tarde.

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Felix Passlack vira capitão do Hibernian após oito meses

Passlack, que assinou contrato até 2029, teve um início impressionante na capital escocesa. Depois de apenas um treino, já apareceu entre os titulares pouco após a transferência. Menos de três semanas depois, marcou seu primeiro gol na surpreendente vitória por 2 a 1 no Celtic Park.

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Desde então, Passlack tornou-se presença certa entre os titulares. Começou jogando em todas as suas 13 partidas na temporada anterior, sempre como meia pela direita. "O fato de eu ter jogado pelos lados do campo quando era mais jovem me ajuda. E muito. É exatamente isso que o treinador quer ver: que estejamos sempre na área, sempre prontos na segunda trave", afirmou.

Sua situação não mudou. Pelo contrário: hoje, Passlack é até o capitão da equipe, apenas oito meses após sua chegada. O companheiro Jamie McGrath ficou surpreso: "É estranho vê-lo com a braçadeira de capitão. Felix é muito querido por todos, é um cara realmente incrível e muito acessível. Ele é o coração do time."

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Hibernian esteve perto de um feito histórico na Europa

Como isso aconteceu? Foi preciso mais drama. Os comandados do técnico David Gray passaram por duas fases das eliminatórias da Conference League. Depois de um empate por 0 a 0 fora de casa, receberam o KAA Gent no Easter Road. Uma vitória colocaria os Hibs, pela primeira vez na história do clube, na fase de grupos de uma competição europeia.

Depois de sair atrás por 1 a 0, o Hibernian virou a partida, com Passlack marcando o gol do 2 a 1 aos 77 minutos. Mas a equipe acabou perdendo: os belgas marcaram o gol do 3 a 2 no primeiro minuto dos acréscimos. O Hibernian ficou arrasado.

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Nas quatro partidas seguintes pela liga, vieram três derrotas. O técnico Gray foi demitido, e Marink Reedijk assumiu. Aos 35 anos, ele havia conquistado o acesso à primeira divisão com o SK Beveren após cinco anos. A promoção já estava garantida no fim de fevereiro, depois de a equipe somar 66 dos 72 pontos possíveis.

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Felix Passlack e Hibernian viralizam por causa do hino do clube

Reedijk estava no cargo havia apenas alguns dias quando tirou a braçadeira de Martin Boyle e nomeou Passlack capitão pela primeira vez na carreira do jogador. "Felix é um exemplo para mim. Ele corre mil milhas, dá o seu melhor e deixa tudo em campo. É exatamente disso que precisamos neste momento. Ele não apenas lidera pelo exemplo, mas também dá sua opinião e tem experiência suficiente para saber o que é necessário", disse Reedijk.

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A impressionante sequência do treinador holandês, porém, acabou assim que ele chegou à Escócia. Os Hibs perderam os três primeiros jogos sob seu comando, todos por um gol de diferença, e caíram para a última posição da tabela. Mais drama, mais emoções, de todos os tipos.

Isso porque, poucos dias depois do pior momento em campo, veio um ponto alto que pode ficar marcado na história e viralizou. O Hibernian venceu por 2 a 1 o Hearts, seu grande rival local, no Tynecastle Park, pela semifinal da Copa da Liga, a segunda competição de copa do país. Após a vitória, torcedores e jogadores cantaram juntos o tradicional hino do clube, "Sunshine on Leith", da banda The Proclaimers. Trechos da cena circularam intensamente nas redes sociais no dia seguinte.

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Hibernian de Felix Passlack pode conquistar seu primeiro título desde 2016

Passlack, titular em 19 de seus 21 jogos até aqui na temporada, ficou emocionado. "Eu realmente gosto de estar aqui. Gosto da cidade, do clube, as pessoas são ótimas. Foi muito fácil me integrar ao time. Para mim, é um privilégio usar a braçadeira de capitão. Eu a uso com orgulho", disse.

Depois de um empate e de uma vitória por 4 a 0 em Aberdeen, partida em que Passlack precisou sair cedo de campo por estar com problemas físicos, os Hibs ganharam algum fôlego e subiram para o décimo lugar na liga de 12 equipes. Restam cinco jogos pela liga após a pausa para as seleções antes da final da copa contra o Rangers, apenas seis dias depois de as equipes se enfrentarem pela Premiership.

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Passlack, que soma dez participações em gols em 34 partidas oficiais pelo Hibernian, com quatro gols e seis assistências, tem boas lembranças dos confrontos com o Rangers: além de agosto, também em maio sua equipe venceu por 2 a 1 fora de casa, no Ibrox Stadium.

Agora, os times se encontram no Hampden Park. Os Hibs podem conquistar seu primeiro título desde 2016. Naquele ano, voltaram a ganhar a Copa da Escócia após um intervalo de 114 anos. O adversário na final foi o Rangers, de Glasgow. O autor do gol da vitória, no segundo minuto dos acréscimos, foi o ex-técnico Gray. Se isso não é um bom presságio, o que seria?

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