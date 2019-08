Antes de West Ham x City, Guardiola projeta disputa árdua entre Aguero e Jesus

O treinador destacou, contudo, que a disputa entre os atacantes ajuda a equipe azul de Manchester a atingir seus objetivos na Premier League

Atual bicampeão da Premier League, o inicia às 8h30 deste sábado (horário de Brasília) a defesa do título inglês. A tarefa promete ser difícil, até porque já faz dez anos desde a última vez que uma equipe – no caso o United – conseguiu o Tri.

O primeiro adversário dos Citizens, contudo, trazem boas lembranças aos torcedores. Afinal de contas nas últimas quatro vezes em que visitaram o em Londres, onde será realizado o duelo, os azuis somaram 17 gols e sempre deixaram o campo com uma goleada debaixo do braço.

E em meio a esta caminhada rumo ao sonho de mais uma conquista, a disputa por uma vaga no ataque promete esquentar entre Gabriel Jesus e Sergio Aguero. Técnico do City, Guardiola fica feliz com a briga por posições.

“Ele (Aguero) terá que jogar bem, porque Gabriel está aí. E o Gabriel sabe que precisa jogar bem porque Sergio está aí. Para fazer o que fizemos na última temporada, eles precisam sentir isso”, disse em entrevista coletiva nesta sexta-feira (09).

“Todo mundo tem que sentir a pressão para atingir este nível. Eles sabem que o jogador que está fora é incrível e precisa manter um nível incrível”, destacou.

Na última temporada de Premier League, o argentino – ídolo e maior artilheiro na história do clube – foi titular e teve números bem superiores na comparação ao brasileiro, quase dez anos mais jovem (Aguero tem 31 anos em relação a 22 de Gabriel). Aguero foi titular em 31 jogos e somou 21 bolas nas redes, enquanto Jesus foi escolha inicial somente em oito ocasiões e marcou sete tentos. Entretanto, na taxa de conversão por finalizações o equilíbrio é notável: Aguero foi às redes em 17.8% de seus arremates, contra 16.2% do brasuca.