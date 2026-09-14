Antes de sediar a Copa do Golfo 27: quando Doniš anunciará a lista da seleção da Arábia Saudita?

Relatórios da imprensa revelaram a data em que o grego Georgios Donis, técnico da seleção da Arábia Saudita, anunciará a lista da equipe que disputará o Campeonato do Golfo Arábico, o "Golfo 27".

A vigésima sétima edição do Campeonato do Golfo Arábico começa na cidade de Jidá, na Arábia Saudita, no dia 23 de setembro, e segue até o dia 6 de outubro.

O canal saudita "Al-Ekhbariya" afirmou que Donis anunciará a lista final que participará do Golfo 27 depois de amanhã, na quarta-feira, uma semana antes do início do torneio.

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O treinador grego terá que tomar algumas decisões difíceis, especialmente após a confirmação da ausência de seu craque e capitão Salem Al-Dawsari no torneio por causa de lesão, além da possível ausência do lateral-direito Saud Abdulhamid.

A seleção da Arábia Saudita disputa o Campeonato do Golfo com o objetivo de reconquistá-lo, depois de não vencê-lo há 23 anos, quando foi campeã pela última vez em 2003.

A Arábia Saudita está no Grupo 1, que conta também com as seleções do Iraque, de Omã e do Kuwait, no qual os dois primeiros colocados se classificam para a semifinal.