Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Antes de sediar a Copa do Golfo 27: quando Doniš anunciará a lista da seleção da Arábia Saudita?

Arábia Saudita
Gulf Cup
G. Donis
Arábia Saudita
Grécia

O Arábia Saudita sonha em voltar ao pódio dos títulos

Relatórios da imprensa revelaram a data em que o grego Georgios Donis, técnico da seleção da Arábia Saudita, anunciará a lista da equipe que disputará o Campeonato do Golfo Arábico, o "Golfo 27".

A vigésima sétima edição do Campeonato do Golfo Arábico começa na cidade de Jidá, na Arábia Saudita, no dia 23 de setembro, e segue até o dia 6 de outubro.

O canal saudita "Al-Ekhbariya" afirmou que Donis anunciará a lista final que participará do Golfo 27 depois de amanhã, na quarta-feira, uma semana antes do início do torneio.

Vocês podem discutir os temas e as notícias com mais profundidade nos fóruns do Kooora

Ingressos para os jogos da Liga Roshn SauditaCompre seu ingresso agora!

Gulf Cup
Arábia Saudita crest
Arábia Saudita
KSA
Kuwait crest
Kuwait
KUW

O treinador grego terá que tomar algumas decisões difíceis, especialmente após a confirmação da ausência de seu craque e capitão Salem Al-Dawsari no torneio por causa de lesão, além da possível ausência do lateral-direito Saud Abdulhamid.

A seleção da Arábia Saudita disputa o Campeonato do Golfo com o objetivo de reconquistá-lo, depois de não vencê-lo há 23 anos, quando foi campeã pela última vez em 2003.

A Arábia Saudita está no Grupo 1, que conta também com as seleções do Iraque, de Omã e do Kuwait, no qual os dois primeiros colocados se classificam para a semifinal.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google