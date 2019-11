Antes de enfrentar o Brasil, Argentina treina com Messi, aclamado por torcedores

Com Lionel Messi na equipe titular, a treinou nesta segunda-feira (11) como parte da preparação para encarar o em 15 de novembro, na .

Centenas de fãs estiveram presentes em frente a centro de treinamento de Maiorca na esperança de assistirem a Messi e uma parte do treino, porém, Lionel Scaloni, técnico da Albiceleste, permitiu a entrada apenas da imprensa e somente por 15 minutos.

Com bandeiras da Argentina os torcedores deram as boas-vindas a Lionel Messi e companheiros de equipe. Os Hermanos estão confiantes para encarar a seleção brasileira, uma vez que vão poder contar com o retorno de Messi. O camisa 10 do cumpruiu três jogos de suspensão após as polêmicas declarações contra a Conmebol na .

Messi foi o centro das atenções durante os treinamentos com a Argentina. Sem jogar pela seleção desde a disputa de terceiro lugar da Copa América, contra o , partida na qual foi expulso, o argentino ainda é o principal jogador do elenco comandado por Scaloni.