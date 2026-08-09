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Antes de encarar a experiência na Premier League, Núñez revela a Araújo o segredo dos torcedores do Liverpool

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O acordo será por empréstimo

Darwin Núñez, estrela do Al-Hilal, da Arábia Saudita, enviou uma mensagem ao seu compatriota Ronald Araújo, jogador do Barcelona que vai se transferir para o Liverpool durante a atual janela de transferências de verão.

Araújo vai se juntar ao Liverpool após um acordo com o Barcelona para concretizar a operação por empréstimo durante a temporada 2026-2027. O Liverpool arcará integralmente com seu salário, com opção de compra por 55 milhões de euros.

 O jogador uruguaio de 27 anos chega para reforçar o setor defensivo, que perdeu Ibrahima Konaté neste verão, e para dar apoio a Virgil van Dijk, Giovanni Leoni e Jeremie Frimpong.

Núñez enviou uma mensagem ao defensor pelas redes sociais, na qual escreveu: "Desejo-lhe toda a sorte neste grande clube, meu amigo".

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 Em seguida, ele mencionou o clima especial que o aguarda no estádio de Anfield: "Estou muito feliz por você sentir o carinho e o apoio da torcida do Liverpool. Eles são especiais e vão fazer você sentir isso; agora você também é um dos torcedores do Liverpool".

 Núñez encerrou sua mensagem garantindo ao compatriota que continuará a apoiá-lo de longe.

Vale lembrar que Núñez foi jogador do Liverpool antes de se transferir para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, no verão de 2025.

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