O alemão Matthias Jaissle, ex-treinador do Al Ahli, colocou seu compatriota Jens Wissing, técnico do rival tradicional Al Ittihad, no topo do trono da Saudi Pro League antes do início das disputas da nova temporada.

O Al Ahli anunciou, na última quarta-feira, a saída oficial de Jaissle do comando da equipe, após o pagamento do valor da cláusula de rescisão prevista em seu contrato, para que ele assumisse o comando do inglês Newcastle United, substituindo seu antigo treinador Eddie Howe.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que a saída de Jaissle fez de Jens Wissing o treinador mais jovem da Saudi Pro League antes do início da nova temporada.

O jornal esclareceu que os dois treinadores têm 38 anos de idade, mas Wissing é três meses mais velho que Jaissle, o que fazia dele o segundo treinador mais jovem da Saudi Pro League, antes de o ex-técnico do Al Ahli deixar o cargo e lhe entregar o primeiro lugar.

Não é só isso, já que Jens Wissing se tornou o único treinador da Saudi Pro League que não atingiu a barreira dos 40 anos antes do início da nova temporada, seguido pelo inglês Des Buckingham, técnico do Al Khaleej, com 41 anos.

Por outro lado, o australiano Ange Postecoglou, treinador do Al Nassr, ocupa o segundo lugar na lista dos treinadores mais velhos da Saudi Pro League, com 60 anos, com uma diferença de dois anos para o croata Damir Buric, técnico do Abha, líder da relação.

Vale lembrar que a Saudi Pro League começará na próxima quinta-feira, com a partida entre Abha e Al Hazm, antes de o Al Ahli enfrentar o Al Fateh e o Al Shabab encarar o Al Qadsiah no mesmo dia.