Antes da noite da Bola de Ouro: surpresa estrondosa protagonizada por uma "lenda mundial"

A revista "France Football" anunciou a escolha do ex-ídolo do Arsenal, o francês Thierry Henry, para apresentar a cerimônia da septuagésima edição do prêmio Bola de Ouro, marcada para a capital britânica, Londres, na próxima segunda-feira, ao lado da jornalista esportiva Kate Scott.

Henry aparece pela primeira vez como apresentador da cerimônia mundial, substituindo o holandês Ruud Gullit, enquanto Scott mantém sua função pelo segundo ano consecutivo, após ter participado da apresentação da edição de 2025, registrando sua quarta presença no evento, depois das edições de 2014 e 2015.

Essa decisão acontece em paralelo à realização da cerimônia da Bola de Ouro pela primeira vez em Londres, já que o teatro "London Palladium" recebe a celebração que coincide com os 70 anos do início do prêmio, em uma edição que deve reunir os principais astros do futebol para celebrar suas conquistas.

Henry e Scott têm uma colaboração profissional recorrente, pois ambos participam da apresentação do programa "Golazo", da rede "CBS Sports", especializado na cobertura da Liga dos Campeões da Europa, ao lado de Jamie Carragher e Micah Richards.

Henry expressou sua felicidade por ter sido escolhido para apresentar a cerimônia, ressaltando seu grande vínculo com a capital britânica e sua cultura futebolística, e disse: "Londres é o meu lar, e tenho uma ligação forte com esta cidade, sua cultura futebolística e suas torcidas apaixonadas. Apresentar a cerimônia aqui ao lado da minha colega e amiga Kate é a escolha ideal, e espero que seja uma noite excepcional para celebrar os maiores talentos do mundo do futebol".

Por sua vez, Kate Scott manifestou seu orgulho em voltar a apresentar a cerimônia, considerando que a Bola de Ouro representa uma ocasião excepcional para celebrar os jogadores que deixam sua marca no esporte e inspiram as novas gerações.

A jornalista britânica disse: "É um prazer ver o mundo do futebol se reunir para celebrar esses jogadores que inspiram gerações inteiras, e é uma honra apresentar este evento lendário mais uma vez".