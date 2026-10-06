Antes da grande despedida: Messi deixa mensagem emocionante que resume 20 anos com a Argentina

Horas antes de encerrar sua trajetória com a camisa da Argentina, Lionel Messi enviou uma mensagem emocionante que resumiu os sentimentos de despedida, após compartilhar imagens de seu último treino com a seleção de seu país, ao lado dos companheiros e integrantes da comissão técnica.

O capitão da Argentina publicou em suas contas nas redes sociais uma série de fotos, acompanhadas de palavras simples, mas carregadas de muita emoção: "Momentos especiais que sei que vou sentir falta", em uma clara referência à proximidade do fim de um capítulo excepcional em sua carreira internacional.

Messi se prepara para disputar sua última partida com a Argentina diante do Benin, na madrugada de terça-feira, no estádio Monumental, na capital Buenos Aires, em uma noite que deve ter um caráter histórico para o capitão da seleção e dono da camisa número 10.

Depois de mais de duas décadas com a camisa da "Albiceleste", o craque de 39 anos se aproxima de virar uma das páginas mais importantes de sua carreira, após ter construído com a seleção uma história repleta de títulos e conquistas.

Próximas partidas ARG Amistosos 19:00 BEN

A Federação Argentina de Futebol preparou uma série de eventos de homenagem a Messi, transformando o confronto diante do Benin em uma noite de despedida excepcional para o jogador cujo nome esteve ligado aos maiores momentos do futebol argentino na era moderna.















