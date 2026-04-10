Antes da Copa do Mundo nos Estados Unidos... mais uma decisão desastrosa da FIFA

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciou o lançamento de novas categorias de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 a preços elevados, em uma medida que gerou ampla polêmica entre os torcedores, depois que os preços de alguns assentos atingiram níveis sem precedentes na história do torneio.

A FIFA incluiu uma nova categoria chamada “Categoria Frontal 1”, cujo preço por assento chegou a US$ 4.105 para a partida de abertura da seleção dos Estados Unidos contra o Paraguai, marcada para 12 de junho em Inglewood.

Anteriormente, os preços da categoria 1 não ultrapassavam US$ 2.735 antes da adição dessa nova categoria.

Além disso, a organização lançou outra categoria chamada “Categoria Frontal 2” sem anúncio oficial, com preços variando entre US$ 1.940 e US$ 2.330 para a mesma partida, conforme revelado pelo site “The Athletic”.

Leia também: Apesar do brilho do ouro... Campeão jordaniano recusa luta contra lutador do entity sionista



Preços em alta e ampliação das categorias

A Copa do Mundo de 2026 será realizada entre 11 de junho e 19 de julho em 16 cidades distribuídas entre os Estados Unidos, o México e o Canadá, sendo a primeira edição a contar com 48 seleções e 104 partidas.

De acordo com o documento “Produtos e categorias de ingressos” divulgado pela FIFA em 9 de setembro passado, a primeira categoria é considerada “a mais cara e fica nas arquibancadas inferiores”, enquanto a segunda categoria inclui assentos nas “arquibancadas inferiores e superiores fora do alcance da primeira categoria”.

No entanto, a adição de novas categorias “fronteiras” indica que a FIFA reservou áreas privilegiadas fora da classificação original, o que levanta questões sobre o novo mecanismo de preços.

Leia também: A CAF rejeita a reclamação do Al-Hilal... e o clube sudanês se prepara para escalar o caso



A FIFA não emitiu nenhum comentário oficial sobre essas alterações, apesar das consultas feitas ao seu escritório de imprensa.

Aumentos incluem a abertura e a final

Os aumentos se estenderam a outras partidas, com a adição de ingressos no valor de US$ 3.360 na primeira categoria da arquibancada para a partida entre Canadá e Bósnia e Herzegovina em Toronto, no dia 12 de junho, enquanto os preços dos ingressos para as oitavas de final na Filadélfia chegaram a cerca de US$ 905.

Já a final, marcada para o MetLife Stadium no dia 19 de julho, registrou um grande aumento nos preços, com o valor máximo dos ingressos da categoria 1 subindo para 10.990 dólares, contra os 8.680 dólares anteriores, enquanto os ingressos da segunda categoria chegaram a US$ 7.380, em vez de US$ 5.575, e os da terceira categoria a US$ 5.785, depois de terem custado US$ 4.185.

De acordo com o site oficial da FIFA, todos os ingressos para a final estavam esgotados até a última quinta-feira.

Leia também: Em leilão público... Messi vende um pedaço de sua história no Barcelona



Críticas da torcida e resposta da FIFA

Esses aumentos ocorrem em meio a críticas crescentes da torcida sobre os preços exorbitantes, especialmente após as falhas técnicas que acompanharam a reabertura das vendas na semana passada.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, havia afirmado em declarações anteriores que todos os jogos do torneio seriam totalmente esgotados, indicando que a grande procura reflete “o entusiasmo da torcida mundial pelo evento”.

Em uma tentativa de acalmar a indignação da torcida, a FIFA adicionou, em dezembro passado, uma nova categoria com preços relativamente mais baixos, denominada “Categoria dos Torcedores”, para oferecer mais opções ao público, embora os preços gerais continuem sendo os mais altos da história da Copa do Mundo.